O perigo da autodestruição no Real Madrid: por onde começa o colapso?

Os segundos tempos das últimas partidas do Real Madrid acenderam um sinal preocupante sobre a existência de uma falha clara no desempenho da equipe, depois que o time foi incapaz de conquistar qualquer vitória ao se considerar apenas os resultados do segundo tempo em seus quatro últimos jogos, contentando-se com um empate contra três derrotas, ao passo que sofreu cinco gols e marcou apenas dois.

De acordo com o que noticiou o jornal espanhol "Marca", esses números revelam um problema que passou a se impor com força nos cálculos do treinador José Mourinho, depois de ter se transformado de um mero indicador negativo em uma fonte de ameaça real à estabilidade da equipe e a seus resultados.

O desempenho do Real Madrid nos segundos tempos disparou o sinal de alerta dentro da comissão técnica, após surgirem sinais claros de que a equipe perde o controle das partidas depois do intervalo. O problema já causou grandes prejuízos, cujo mais evidente foi a derrota diante do Real Betis, e quase se transformou em um novo desastre contra o Elche, depois que o Real Madrid desperdiçou a chance de decidir a partida a seu favor e se contentou com um resultado que não refletia sua superioridade em alguns momentos do confronto.

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E o que torna a situação ainda mais complexa é que o problema já não está ligado a uma única partida ou a uma circunstância excepcional, mas se tornou um padrão recorrente que apareceu em mais de um confronto ao longo das últimas semanas. O Real Madrid começa os jogos de uma forma e depois aparece de uma forma completamente diferente após o intervalo. E é exatamente aí que reside o perigo.

Entre as quatro últimas partidas que o Real Madrid disputou, a equipe não conseguiu conquistar a vitória se for considerado apenas o resultado do segundo tempo. Perdeu para o Elche por 2 a 1, para a Inter de Milão por 1 a 0, para o Real Betis pelo mesmo placar, e empatou com o Rayo Vallecano por 1 a 1.

Dessa forma, o Real Madrid somou nesses segundos tempos apenas um ponto de um total de 12 disponíveis, um número que reflete a dimensão da queda que a equipe vive após retornar dos vestiários. E o mais preocupante é que o Real Madrid sofreu cinco gols durante esses segundos tempos, contra apenas dois marcados. Esses números não dizem respeito somente aos resultados, mas revelam uma falha na capacidade da equipe de manter seu ritmo, sua concentração e seu controle quando a partida começa a entrar em suas fases decisivas.

As vitórias escondem o problema

O paradoxo é que o Real Madrid conseguiu, em algumas partidas, escapar desse problema graças ao que apresenta no primeiro tempo. Em três dos quatro jogos mencionados, o desempenho forte durante a primeira metade da partida deu à equipe uma vantagem que lhe permitiu disputar a vitória, ainda que as coisas não tenham sido fáceis diante da Inter de Milão e do Elche.

Já diante do Real Betis, o Real Madrid não teve essa vantagem, e o resultado natural foi que não encontrou nada que o protegesse da queda que apareceu durante o segundo tempo, encerrando o confronto com uma derrota dolorosa. E é aqui que surge um dos pontos que mais explicam a contradição no desempenho da equipe.

O Real Madrid nem sempre sofre de uma fraqueza generalizada ao longo de toda a partida, mas sofre de incapacidade de manter o mesmo nível pelos noventa minutos. A equipe consegue apresentar um primeiro tempo forte e convincente, mas enfrenta dificuldade em manter essa superioridade quando as condições da partida mudam após o intervalo.

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A verdade é que o Real Madrid vem brincando com fogo nas últimas semanas, o que torna o problema ainda mais grave. A equipe passa, às vezes, do controle da partida a complicá-la; de impor seu ritmo com força a permitir que o adversário retome a iniciativa; e de estar perto de decidir o confronto a ver sua vantagem se dissipar diante de seus olhos.

Em resumo, o Real Madrid vence o primeiro tempo de forma convincente e depois perde o segundo tempo de uma maneira difícil de explicar. E é justamente essa oscilação que tornou a equipe capaz de escapar de algumas situações até agora, mas que, ao mesmo tempo, ameaça transformar qualquer partida em uma crise caso não consiga corrigir a falha.

Qualquer tropeço adicional diante do Elche teria representado um duro golpe nos cálculos do Real Madrid na disputa pelo Campeonato Espanhol, especialmente porque a equipe se prepara, na sequência, para um confronto de peso diante do Atlético de Madrid no estádio Wanda Metropolitano.

7 partidas revelam a contradição

E a imagem fica ainda mais clara ao se observar os últimos sete jogos do Real Madrid, entre eles seis confrontos no Campeonato Espanhol e uma partida na Liga dos Campeões da Europa. Nas quatro partidas em que a falha apareceu de forma clara, a equipe não conseguiu vencer ao se considerar apenas os resultados dos segundos tempos, pois perdeu para o Elche, a Inter de Milão e o Real Betis, e empatou com o Rayo Vallecano.

Por outro lado, o Real Madrid conseguiu conquistar a vitória no segundo tempo diante do Málaga, da Real Sociedad e do Espanyol, e ainda marcou um gol decisivo contra a Real Sociedad. Isso confirma que o problema não é uma incapacidade permanente de apresentar um bom desempenho após o intervalo, mas um quadro de oscilação aguda que torna a equipe incapaz de garantir um nível constante de controle durante a segunda parte das partidas.

E essa oscilação é o que atenua, por vezes, a gravidade do problema, mas, ao mesmo tempo, o torna mais difícil de prever. Em uma partida, o Real Madrid pode se impor e matar o confronto; em outra, pode perder totalmente o controle e conceder ao adversário a chance de voltar.

Mourinho conhece o problema

Ao que tudo indica, José Mourinho tem plena consciência da natureza da crise, o que ficou evidente em suas declarações após a partida contra o Elche, mas até agora não apresentou uma solução clara que impeça sua repetição. Mourinho disse: "O problema está claro para mim. Há partidas que parecem decididas, mas não estão. A única explicação que encontro é que são partidas fáceis, que não decidimos. Partidas que não decidimos, e parece que passamos da facilidade à perda de controle".

E acrescentou: "Esse tipo de estádio, lotado por torcidas incríveis, torna as coisas difíceis. O bom é que, apesar dessa dificuldade, a equipe reage e vence, e isso é o mais importante. E o bom também é que ninguém sente tédio ao assistir às partidas do Real Madrid, porque são extremamente empolgantes".

As palavras de Mourinho vieram em um tom com certa dose de brincadeira, mas os números não parecem nada irônicos. Por trás da diversão e da emoção, há um problema real nos segundos tempos que precisa ser tratado antes que se transforme de uma mera oscilação de desempenho em uma crise que afete diretamente os resultados e as ambições do Real Madrid.

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Talvez o Real Madrid tenha conseguido, até agora, evitar algumas consequências graças ao que apresenta nos inícios das partidas, mas depender apenas da força do primeiro tempo não é uma estratégia sobre a qual se possa construir ao longo de toda a temporada. O futebol não dá à equipe a garantia permanente de que sua vantagem inicial a protegerá até o apito final.

E se o Real Madrid continuar a conceder a seus adversários os espaços e o tempo para voltar às partidas após o intervalo, poderá acabar pagando um preço alto em confrontos mais difíceis. O problema, como disse Mourinho, está claro. Mas também está claro que os segundos tempos não têm sido bons para o Real Madrid até agora, e que a continuidade desse cenário pode fazer com que a equipe pague o preço da perda de controle em momentos que não permitem compensação.