A decisão do árbitro de não mandar repetir a cobrança de pênalti desperdiçada por Kylian Mbappé diante do Real Betis aos 49 minutos do segundo tempo gerou ampla polêmica, por conta das dúvidas sobre a entrada do zagueiro do time andaluz, Marc Bartra, na área antes da execução da cobrança.

O Real Madrid sofreu sua primeira derrota no Campeonato Espanhol nesta temporada depois de perder para o anfitrião Real Betis pelo placar de 1 a 0, na noite da última sexta-feira, pela quarta rodada.

O árbitro José María Sánchez Martínez revisou o lance, em cooperação com o árbitro assistente de vídeo, e quase mandou repetir a cobrança, mas acabou tomando a decisão de dar prosseguimento ao jogo.

De acordo com o que esclarece o Comitê de Árbitros Espanhol e as regras da International Football Association Board (IFAB) em vigor para a temporada 2026-2027, a decisão esteve em conformidade com o texto da lei.

O que é a infração de avanço antecipado?

A infração de avanço antecipado, conhecida como "encroachment", ocorre quando um jogador, que não seja o cobrador do pênalti ou o goleiro, entra na área ou em seu arco antes da execução da cobrança, ou avança à frente da bola.

Mas o simples avanço do jogador para dentro da área não significa necessariamente que a infração será marcada, pois é preciso que ele tenha influenciado de forma direta na execução da cobrança ou participado posteriormente do prosseguimento do lance.

Caso o jogador que avançou seja um defensor, a infração é marcada se seu avanço influenciou claramente o cobrador, ou se ele jogou a bola ou disputou-a após o rebote, de modo a impedir a marcação de um gol, uma tentativa de finalização ou a criação de uma chance.

Já se o jogador atacante for quem avançou antecipadamente, a infração é marcada quando sua posição influencia claramente o goleiro, ou quando ele participa do lance após o rebote da bola e então marca, tenta marcar ou cria uma chance de gol.

Como se determina a entrada do jogador na área?

A regra estabelece que a avaliação da presença do jogador dentro da área no momento da execução da cobrança depende da posição de seus pés, ou de qualquer parte de seu corpo que esteja em contato com o solo, no instante em que a bola é chutada.

A infração é marcada se um dos pés ou ambos estiverem dentro da área ou sobre a linha que a delimita, incluindo o arco da área.

Por outro lado, não se consideram as partes do corpo que estejam no ar, nem sua projeção vertical sobre o gramado, exceto em um único caso, que é quando o corpo inteiro estiver separado do solo.

A regra em vigor para a temporada 2026-2027 estabelece que "a projeção vertical no ar se aplica apenas quando o corpo estiver totalmente sem contato com o solo".

Portanto, o fato de um pé de Bartra estar em contato com o solo fora da área no momento em que Mbappé executou a cobrança do pênalti foi o fator decisivo para que a posição do zagueiro do Real Betis não fosse considerada uma infração que exigisse a repetição da cobrança, de acordo com a interpretação prevista nas regras do jogo.

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