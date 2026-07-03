A seleção argelina encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026, após perder por 2 a 0 para a Suíça, na partida que as colocou frente a frente nas oitavas de final, no estádio “BC Place”, em Vancouver.

A rede francesa “Stats Foot” revelou um novo recorde negativo que persegue os “Guerreiros do Deserto”, confirmando que a seleção argelina não conquistou nenhuma vitória nos últimos dez jogos disputados contra seleções europeias na Copa do Mundo, ficando com quatro empates e seis derrotas, desde sua vitória histórica sobre a Alemanha por 2 a 1 na edição de 1982.

A rede acrescentou que a Argélia é considerada a única seleção africana que perdeu por dois gols ou mais na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 até o momento.

Por sua vez, a conta “Mr. Sheeb”, especializada em estatísticas, destacou um fato singular sobre o técnico da Argélia, Vladimir Petković, que enfrentou a seleção da Suíça, time que ele já havia treinado e levado à fase final da Copa do Mundo de 2018.

A conta explicou que Petković se tornou o sétimo técnico na história da Copa do Mundo a enfrentar uma seleção que já havia treinado, além de ser o primeiro técnico a disputar tal confronto em uma partida das fases eliminatórias.

“Mr. Ship” destacou os casos mais notáveis de treinadores que enfrentaram seleções que já haviam comandado na Copa do Mundo, a saber: “Bora Milutinović: China (0 a 2) x Costa Rica na edição de 2002; Luis Fernando Suárez: Honduras (1 a 2) x Equador na edição de 2014”.

Além disso, “Reinaldo Rueda: Equador (2 a 1) contra Honduras na edição de 2014; Jürgen Klinsmann: Estados Unidos (0 a 1) contra a Alemanha na edição de 2014; Carlos Queiroz: Irã (1-1) contra Portugal na edição de 2018, e Paulo Bento: Coreia do Sul (2-1) contra Portugal na edição de 2022”.