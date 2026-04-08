O Paris Saint-Germain joga bem, mas não consegue humilhar de verdade o fraco Liverpool

O Paris Saint-Germain venceu o Liverpool por 2 a 0 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, disputada na quarta-feira. O campeão da temporada passada impressionou e deu um grande passo rumo às semifinais. A partida de volta em Anfield será na próxima terça-feira, o que representa uma tarefa extremamente difícil para Arne Slot e sua equipe.

No Parc des Princes, Slot optou por uma defesa com cinco jogadores, com Jeremie Frimpong na direita e o capitão Virgil van Dijk no centro. Ryan Gravenberch começou como volante, enquanto Cody Gakpo e Mohamed Salah ficaram no banco dos visitantes ingleses.

O PSG não se importou com as intenções defensivas do Liverpool e abriu o placar em menos de dez minutos. Désiré Doué tentou um chute de fora da área e a bola voou para o gol, passando pelo calcanhar de Gravenberch. O goleiro Giorgi Mamardashvili ficou sem chances, enquanto Van Dijk também não conseguiu bloquear o chute do atacante.

O Liverpool se recuperou rapidamente, mas, por outro lado, não conseguiu colocar a defesa do PSG em apuros. Enquanto isso, o time da casa, com seus jogadores velozes, atacava os espaços atrás da defesa dos Reds. Isso resultou em cartões amarelos para Joe Gomez e Alexis Mac Allister.

A equipe de Slot deve agradecer a Mamardashvili por o placar ter permanecido em 1 a 0, já que o goleiro georgiano fez belas defesas em tentativas de Kvaratskhelia e Doué. O Liverpool também se mostrou perigoso e Frimpong teve azar ao ver seu chute de perto passar ao lado do gol, embora isso tenha ocorrido de um ângulo difícil para o jogador da seleção holandesa e em posição de impedimento.

O PSG começou bem o segundo tempo e estava claramente em busca do segundo gol. Dembélé recebeu a bola em uma situação favorável após um ataque rápido, mas, para o desespero do atacante e dos torcedores do PSG, a bola passou por cima do gol. O 2 a 0 acabou surgindo quando Kvaratskhelia recebeu a bola na área, se livrou de Gravenberch, driblou Mamardashvili e chutou com precisão para o gol.

A situação parecia piorar ainda mais quando o árbitro José Maria Sanchez marcou pênalti após Ibrahim Konaté derrubar Warren Zaïre-Emery na área. As imagens mostraram que o zagueiro central acabou tocando na bola, e o pênalti e o cartão amarelo para Konaté foram anulados. Um golpe de sorte para o Liverpool em um segundo tempo que, de resto, foi extremamente difícil.

Slot fez quatro substituições na fase final, com a entrada de Gakpo e Alexander Isak, entre outros. Surpreendentemente, Salah permaneceu no banco. Isso não resultou em uma ofensiva final nem no tão importante 2 a 1. O PSG foi dominante em casa e está muito perto das semifinais da Liga dos Campeões.