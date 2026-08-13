O Barcelona fechou seu acordo com o Paris Saint-Germain para a venda do atacante espanhol Ferran Torres, encerrando a trajetória do jogador de 26 anos dentro do Camp Nou, abrindo caminho para o início de um novo capítulo na capital francesa.

De acordo com o que revelou o jornal espanhol "Mundo Deportivo", os dois clubes chegaram a um acordo definitivo no valor de aproximadamente 50 milhões de euros, sem quaisquer cláusulas adicionais ou variáveis, tornando o valor fixo e definitivo na negociação.

Por meio deste acordo, o ex-atacante do Valencia assinará um contrato de cinco anos com o Paris Saint-Germain, sendo esperado que se junte ao elenco em breve.

Ferran havia solicitado, por meio de seu empresário, autorização à diretoria do Barcelona para não comparecer aos treinos na última quarta-feira sob o comando de Hansi Flick, com vistas a concluir sua transferência.

As diretorias do Barcelona e do Paris Saint-Germain trabalham atualmente para formalizar o acordo verbal em contratos oficiais, restando apenas que o jogador se submeta aos exames médicos em Paris antes do anúncio oficial da negociação, uma etapa formal após o acordo definitivo entre os dois clubes, sem qualquer possibilidade de recuo.