O Paris eleva sua oferta para contratar alvo da Juventus no Calcio

O Paris Saint-Germain se prepara para aumentar sua oferta pela contratação de um dos alvos da Juventus na atual janela de transferências do verão.

De acordo com a rede "Sky Sport Italia", o Parma havia recusado uma proposta inicial do Paris Saint-Germain no valor de 28 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em bônus, pela contratação do goleiro Zion Suzuki, mas é improvável que rejeite a oferta melhorada que o campeão da França pretende apresentar.

A emissora explicou que Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris, está disposto a colocar na mesa de negociações cerca de 35 milhões de euros, incluindo os bônus, com a expectativa de novos contatos entre os dois clubes no início da próxima semana.

O Paris Saint-Germain se mostra otimista quanto a chegar a um acordo pela contratação do goleiro japonês, que já deixou claro que aceitaria a transferência, em um passo que representa uma importante evolução em sua carreira.

As notícias trazem para a Juventus um lado positivo e outro negativo, já que Suzuki era o alvo preferido de Luciano Spalletti para a posição de goleiro.

A Juventus se agarra à esperança de conseguir os serviços do goleiro japonês por empréstimo direto do Paris, caso sua transferência para o "Parc des Princes" seja concretizada.