O pai, Micky van de Ven, se pronuncia sobre o suposto relacionamento do filho com uma modelo inglesa

Micky van de Ven estaria namorando a modelo inglesa Ella Buffin (24). O influenciador, que tem centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, foi visto recentemente em Marbella com o jogador da seleção holandesa, que está disputando a Copa do Mundo. Segundo testemunhas oculares, os dois mal se separavam. O pai, Marcel van de Ven, no entanto, não quer entrar em detalhes sobre o suposto relacionamento do filho.
A família van de Ven viajou especialmente para os Estados Unidos a tempo da Copa do Mundo. “Estou muito orgulhoso. Estamos aqui com as irmãs dele e a mãe. Realmente todos juntos”, afirmou Marcel van de Ven na quarta-feira ao programa RTL Boulevard.
Quanto à presença de uma namorada na arquibancada para acompanhar o lateral-esquerdo da Seleção Holandesa na partida contra a Tunísia, Van de Ven não se pronunciou. “Isso ainda não está em pauta. Mas quem sabe isso ainda aconteça. É bem possível.”
Marcel van de Ven ressalta imediatamente que não cabe a ele falar publicamente sobre a vida amorosa do jogador da seleção holandesa. “De qualquer forma, ela não vai ficar escondida se vier. Acho que a mídia vai precisar estar atenta se quiser dar uma espiada. Então, fiquem de olho.”
O lateral da Seleção Holandesa e do Tottenham Hotspur está ocupado com os jogos da fase de grupos e os treinos na Copa do Mundo. No entanto, para os jogadores da seleção do técnico Ronald Koeman, também há espaço para relaxar.
“Às vezes, eles podem passar algumas horas conosco no dia seguinte ao jogo. Aí, vamos almoçar ou fazer alguma outra coisa divertida”, esclarece o pai, Van de Ven. “É bom para eles poderem, de vez em quando, sair com pessoas de confiança ao seu redor.”