O pai de Yamal: Lamine deu a bênção a Messi em 2007

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, vive dias repletos de felicidade e satisfação, depois de ter realizado um dos seus sonhos mais brilhantes, aos 19 anos, ao conquistar o título do Mundial de 2026 com a selecção de Espanha.

A caminhada de Yamal no Mundial não foi nada fácil, sobretudo porque se juntou ao estágio da selecção espanhola enquanto recuperava de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

O jornal "Sport" publicou as declarações do pai de Yamal, Mounir Nasraoui, prestadas ao Mundo Deportivo, onde afirmou: "Desde o momento em que nasceu, eu sabia que ele seria uma estrela. Qualquer pai sente isso e todo pai deseja que o seu filho seja o melhor."

Nasraoui garantiu que um dos seus principais objetivos na vida é ver Lamine feliz dentro e fora do rectângulo verde.

O pai do jogador acrescentou, elogiando o filho: "Ele é o melhor em tudo, não apenas no futebol, mas no amor, como ser humano e em todos os aspetos. E a razão principal disso é que ele tem a bênção de Deus, o que é extremamente importante e deve ser valorizado."

Sobre a natureza da vida no bairro de Rocafonda, comentou: "Este bairro é o melhor do mundo e de Espanha, porque somos todos iguais e temos o mesmo amor por todos. Viva Rocafonda 304, é um símbolo e uma referência para todos."

Abordou também a famosa fotografia que reuniu Lamine e Lionel Messi, numa campanha do jornal Sport em parceria com a organização UNICEF, em 2007.

Mounir Nasraoui disse: "Talvez tenha sido Lamine quem deu a bênção a Messi, pois aquela fotografia foi apenas uma bonita coincidência da vida."