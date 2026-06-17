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Noa Lang Imago
Rian Rosendaal

Traduzido por

O pai de Noa Lang faz um apelo a Ronald Koeman

Copa do Mundo
Países Baixos
N. Lang

Jeffrey Lang prevê um papel importante para Noa Lang na Copa do Mundo. Se a seleção holandesa quiser chegar longe, o ponta precisará ter oportunidades regulares de jogo; essa é a mensagem dirigida ao técnico Ronald Koeman.

Lang ficou no banco durante os 90 minutos da partida de domingo contra o Japão (2 a 2) pela seleção holandesa. Koeman escalou Crysencio Summerville (direita) e Cody Gakpo (esquerda) nas laterais e colocou Memphis Depay e Brian Brobbey em campo após o intervalo.

Já parecia claro, durante a preparação para a Copa do Mundo, que Lang não seria titular contra o Japão. O ponta do Napoli foi um dos poucos jogadores da seleção que não foi escalado nos amistosos contra a Argélia (derrota por 0 a 1) e o Uzbequistão (vitória por 2 a 1).

Lang pai discutirá o papel do filho na seleção holandesa nesta quarta-feira com a Rádio 538. “Acho que o Noa não fica atrás dos jogadores que estão atualmente na sua posição. E o Noa também se sai bem em várias posições.”

“Só que ele nem sempre conta com a simpatia de certas pessoas na seleção holandesa. Porque, claro, ele é um garoto diferente. Mas isso não importa. Eu sempre digo: deixe os pés falarem”, acrescenta o otimista pai do jogador da seleção holandesa.

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Apesar de tudo, Jeffrey Lang continua confiando em uma boa participação da Holanda na Copa do Mundo e dá um conselho a Koeman nesse sentido. “Espero que cheguemos longe. Existem seleções melhores, sou sincero quanto a isso. E então vamos ver o que acontece.”

“Espero que a gente consiga passar da fase de grupos e, então, fazer coisas incríveis. E espero que o Noa jogue bastante, porque assim eles terão uma chance”, conclui ele, continuando a torcer por um papel importante do ex-atacante do PSV na Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. 

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