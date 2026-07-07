O pai de Neymar implora para que ele não se aposente: “Sorria novamente em campo”

O pai do astro brasileiro Neymar pediu ao filho que continuasse sua carreira no futebol e não decidisse se aposentar, incentivando-o a recuperar a paixão e a sorrir novamente dentro do campo, dizendo-lhe: “Volte a sorrir em campo”.

Neymar havia anunciado sua aposentadoria da seleção após a eliminação do Brasil pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o pai de Neymar publicou uma longa mensagem em sua conta oficial no Instagram para incentivar o filho a continuar sua carreira no futebol, pedindo que ele não desistisse do esporte. O texto completo da mensagem do pai de Neymar ao filho é o seguinte: “Meu filho... Que jornada! E que caminho tão lindo! É um caminho cheio de desafios, muitas vezes doloroso, mas infinitamente abençoado.”

O pai de Neymar destacou em sua mensagem que se lembra dos primórdios do filho, dizendo: “Parece que foi ontem que vi aquele menino com a bola entre os pés, sonhando... sem jamais imaginar até onde Deus o levaria. Desde que você era bem pequeno, percebi que havia algo diferente em você. Não era apenas talento, mas um propósito e um objetivo”.

O pai de Neymar acrescentou: “E escolhemos um caminho. Seguimos nossas convicções e nossos princípios acima de tudo... Houve muitos momentos em que tivemos que dizer ‘não’ quando todos esperavam um ‘sim’. Abrimos mão de muitas coisas porque acreditávamos que Deus recompensaria a lealdade, e Ele realmente o fez”.

O pai de Neymar continuou, relembrando as etapas da carreira profissional do filho, dizendo: “Vivemos juntos cada etapa desse caminho. Comemorei seus primeiros gols, suas primeiras conquistas e sua chegada ao futebol profissional; mais tarde, fiquei emocionado enquanto os grandes estádios vibravam, os títulos eram conquistados, você percorria o mundo, jogava pela Seleção Brasileira e alcançava o cenário mundial. Vi como aquele menino se transformou em um dos melhores jogadores de sua geração”.

O pai do astro brasileiro destacou o valor dessa experiência como pai, comentando: “Mas, para mim, nada supera o privilégio de acompanhar cada passo na qualidade de pai”.

O pai do jogador expressou sua enorme gratidão ao filho, dizendo: “Obrigado por confiar em mim. Obrigado por me permitir estar ao seu lado nos momentos mais felizes e também nos mais difíceis. Choramos juntos, rezamos juntos, comemoramos juntos e aprendemos juntos”.

O pai de Neymar continuou: “Se há algo que a história da nossa vida me ensinou, é que Deus sempre esteve no controle. Nunca se tratou apenas das nossas decisões, nem foi apenas uma questão de talento ou trabalho árduo; foi a mão de Deus que guiou tudo, mesmo quando não éramos capazes de compreender isso”.

E acrescentou: “E como acredito nisso plenamente, quero me dirigir a você com um pedido que vem de um pai... Meu filho, continue jogando futebol... Redescubra a alegria de ter a bola entre os pés. Volte a sorrir em campo. Hoje você está com saúde, e Deus lhe concedeu mais uma vez a oportunidade de fazer o que você sempre amou”.

E continuou: “Aproveite o jogo. Não carregue sobre os ombros o peso das decisões, das críticas, das expectativas ou dos tropeços que a vida impõe. Há coisas que cabem aos seres humanos, mas há decisões que pertencem somente a Deus... O futuro está nas mãos de Deus. Nenhuma decisão tomada hoje define toda a sua história, e o fato de um sonho ainda não ter se realizado não significa que ele tenha morrido. O final da história nunca é determinado por um momento difícil; é Deus quem escreve o último capítulo de nossas vidas”.

E continuou: “Foi Ele quem abriu portas que ninguém mais poderia abrir; foi Ele quem te ergueu quando muitos achavam que isso era impossível; e foi Ele quem apoiou nossa família nos dias de alegria e nos dias de dor”.

E completou: “Por isso, não tenha medo do amanhã e viva o seu dia. Treine, sorria, jogue futebol, abrace seus filhos, ame sua família e continue sendo o homem que Deus o chamou para ser. Quanto ao resto... Deixe nas mãos de Deus... Quando olho para trás, vejo muito mais do que taças, gols, contratos ou títulos de reconhecimento. Vejo milagres, vejo salvação, vejo promessas se cumprindo e vejo um Deus fiel que nunca nos abandonou”.

E continuou: “E quando olho para frente, agarro-me a essa mesma certeza; o melhor não é determinado pela idade nem pelas circunstâncias... O melhor depende de Deus. Pode ser que haja capítulos por vir que você ainda nem imagina que viverá; talvez Deus esteja preparando para você algo maior do que qualquer coisa com que você já sonhou. E, como pai, continuo acreditando e continuo orando”.

E concluiu: “Até chegar essa hora, seja feliz, jogue futebol com o coração leve, volte a alegrar as pessoas e faça aquilo que Deus colocou em suas mãos quando você era apenas uma criança; e nunca se esqueça de que, antes de se tornar a admiração do mundo, você sempre foi amado por Deus. Meu filho, estou pronto para fazer tudo de novo: cada viagem, cada sacrifício, cada noite em que fiquei acordado, cada preocupação e cada oração”.