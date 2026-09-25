Abdulrahman Al-Hamdan, goleiro aposentado do clube Al-Shabab e pai de Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr e da atual seleção da Arábia Saudita, expressou sua indignação com o que classificou como ofensas dirigidas ao filho no período recente.

Abdullah Al-Hamdan foi alvo de duras críticas após sua atuação apagada na vitória da seleção saudita sobre a seleção do Kuwait por 1 a 0, na última quarta-feira, no estádio Al-Inma, em Jeddah, pela primeira rodada da fase de grupos do Campeonato do Golfo 27.

Abdulrahman Al-Hamdan afirmou, em declarações ao jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "O que está acontecendo (com Abdullah) ultrapassou os limites da crítica técnica construtiva e entrou no campo do ataque pessoal e do acerto de contas".

E explicou: "Se esse ataque acontece com a seleção vencendo, o que fariam se a seleção tropeçasse? O que vemos é uma mobilização infundada que não tem nenhuma relação com a realidade".

E acrescentou: "Infelizmente, a visão de algumas pessoas é limitada e guiada pelo ódio, não pela objetividade. Digo a essas pessoas: temam a Deus em suas palavras; a crítica deve servir para corrigir e não para atacar, especialmente porque estamos em uma missão nacional, e a seleção está ausente dos pódios de premiação há anos e precisa de apoio, não de destruição".

E prosseguiu: "Não falava à imprensa há anos, mas tenho uma mensagem: a situação passou dos limites, e as ofensas ultrapassaram os valores morais e nossos costumes sociais, chegando a atacar a honra das pessoas. Deus nos basta e é o melhor guardião".

Abdulrahman Al-Hamdan pediu a intervenção do ministro do Esporte e do presidente da Federação Saudita de Futebol para proteger o filho e os demais jogadores do que chamou de difamação organizada.

E concluiu: "O amor à pátria é maior do que o amor ao clube, e todos nós devemos deixar para trás os símbolos dos clubes quando os jogadores vestem o símbolo da nação, e nos afastar dos venenos que alguns espalham para incendiar e provocar".