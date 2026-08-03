O clube Renaissance de Berkane chegou a um acordo definitivo com o técnico português Pedro Leitão Brito, conhecido como "Bubista", para assumir o comando técnico da equipe na próxima etapa, em um movimento que reflete a ambição do clube de continuar disputando títulos nacionais e continentais, depois de conseguir contratar um dos técnicos mais destacados que surgiram no futebol africano nos últimos anos.

Bubista decidiu encerrar sua trajetória com a seleção de Cabo Verde, após seis anos à frente da comissão técnica dos "Tubarões Azuis", período em que conquistou feitos históricos que o tornaram um dos técnicos mais destacados do continente africano.

O técnico português conduziu a seleção de Cabo Verde à classificação, pela primeira vez em sua história, para a fase final da Copa do Mundo, além de conseguir alcançar as oitavas de final do torneio mundial, somado à condução da seleção às quartas de final da Copa Africana de Nações de 2024, em um dos melhores períodos vividos pela seleção nos âmbitos continental e internacional.

O site "Sport7" marroquino informou que Bubista assinará um contrato de duas temporadas com o Renaissance de Berkane, esclarecendo que o técnico português desejava dar continuidade ao seu trabalho com a seleção de Cabo Verde, mas a diretoria do clube de Berkane exigiu sua dedicação total à nova missão, e recusou a ideia de conciliar o comando do clube e da seleção.

A fonte acrescentou que essa condição levou Bubista a encerrar sua caminhada com a seleção de Cabo Verde, para iniciar sua primeira experiência como treinador de um clube fora do âmbito da seleção à qual esteve ligado por longos anos.

Uma reputação continental construída pelos sucessos

A escolha do Renaissance de Berkane pelo técnico português veio após os notáveis sucessos que ele conquistou com a seleção de Cabo Verde, onde se impôs como um dos técnicos mais destacados do continente africano, graças ao seu estilo baseado na disciplina tática, na organização defensiva rigorosa e na grande eficiência no aproveitamento das oportunidades.

Ele também conseguiu construir uma seleção capaz de competir com os grandes do continente, o que lhe rendeu uma reputação especial e o tornou alvo do interesse de vários clubes, antes de o Renaissance de Berkane conseguir fechar o acordo com ele.

Bubista viverá uma experiência completamente diferente de sua trajetória anterior, já que passará do comando de seleções ao trabalho diário com clubes, o que lhe impõe novos desafios, que consistem na gestão do grupo de forma contínua, em lidar com a pressão dos jogos sucessivos e na disputa por mais de um título nacional e continental ao longo da temporada.

O técnico português será cobrado a preservar a identidade competitiva pela qual o Renaissance de Berkane ficou conhecido nos últimos anos, ao mesmo tempo em que trabalha para desenvolver o estilo de jogo da equipe de acordo com sua filosofia técnica, sem comprometer os elementos de estabilidade que caracterizam os "Cavaleiros do Leste".

Bubista possui diversos atributos que podem ajudá-lo a ter sucesso em sua nova missão, à frente deles sua longa experiência no futebol africano e sua capacidade de construir sistemas defensivos sólidos, além de sua personalidade tranquila no trato com os jogadores, fatores que o Renaissance de Berkane espera que se reflitam positivamente nos resultados da equipe na próxima etapa.