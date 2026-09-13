Cinco jogos oficiais, cinco vitórias, três partidas sem sofrer gol, melhor início de Bundesliga desde 2015: o Borussia Dortmund vive um ótimo momento. A cara dos aurinegros nesta temporada, que mal começou, se parece com a do ano passado: o BVB é difícil de ser batido, a defesa se sustenta e, na frente, a equipe é eficiente. Certamente há prazeres maiores do que ter de disputar uma partida de futebol contra o time do técnico Niko Kovac.

Ainda é muito cedo nesta temporada, de modo que não se deve dar peso excessivo aos prós e contras desse cenário desenhado. Muita coisa ainda pode acontecer, muita coisa ainda pode evoluir, e será preciso haver mais jogos disputados até que se possa fazer uma avaliação realmente fundamentada.

O que já pode ser registrado neste momento, porém, é que o Dortmund segue preso, em termos de jogo, ao conhecido e bem-sucedido dilema de Kovac. Nesse ponto, a missão dada ao treinador por todos os seus dirigentes antes do início da temporada foi formulada com clareza. "Naturalmente, agora também queremos dar, de alguma forma, o próximo passo", disse o diretor executivo esportivo Lars Ricken. Seu colega Carsten Cramer se expressou assim: "Trabalho e espetáculo precisam se complementar, queremos deixar nossa marca nessa área."

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BVB foi superior contra o Paderborn? "Eu não vi assim"

Até agora, nenhum dos dois objetivos foi alcançado. É verdade que o BVB teve um verão de transferências promissor e contratou, em Joey Veerman, também um jogador capaz, pelo centro, de romper o habitual U de Kovac na construção das jogadas e garantir mais variação. Até aqui, porém, a saída de bola pouco inspirada ainda não melhorou estruturalmente por causa disso, e isso de forma totalmente independente de diferentes formações pessoais ou dos efeitos posteriores de um jogo de Champions League.

Por que o BVB foi tão superior foi a pergunta feita a Ralf Kettemann na tarde de sábado, após o 0 a 3 de seu Paderborn no Signal Iduna Park, pela Sky. O técnico do time recém-promovido deu a resposta correta: "Eu não vi assim." Para Kettemann, a diferença entre as duas equipes esteve na eficiência no terço final.

Essa avaliação também estava correta. O SCP, que antes estava sem gols e continua assim, mostrou, em comparação com o Borussia, uma proposta de jogo mais madura e um plano claramente visível com e sem a bola. No intervalo, os visitantes lideravam a estatística de toques na área adversária por 15 a 8 e por 5 a 1 em finalizações dentro da área.

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O BVB segue sem uma ideia de jogo executada coletivamente

O Dortmund, porém, vencia por 1 a 0 porque um contra-ataque bem conduzido (!), favorecido por um erro na defesa do Paderborn, foi suficiente para isso. Fora isso, o BVB teve grandes dificuldades para se livrar, por meio do jogo, da marcação homem a homem dos ostwestfalen e levar a bola de forma planejada em direção ao gol adversário. Para isso, as distâncias de passe foram, com frequência, simplesmente grandes demais.

Com a bola nos pés, portanto, os aurinegros seguem sem uma ideia executada coletivamente. Isso também já havia acontecido nos jogos anteriores, nos quais o meia criativo Konstantinos Karetsas não desfalcou a equipe como aconteceu no sábado. O resultado: contra um time recém-promovido, o BVB não exerceu qualquer domínio em termos de jogo, em nenhum momento durante toda a partida. Em vez disso, o time de Kovac segue vivendo de sua qualidade individual, algo que foi reforçado, não por último, pelos dois belos gols do reserva Felix Nmecha que definiram o placar final.

"Não acho que tenhamos feito nosso melhor jogo. Encontramos novamente uma forma de vencer. Isso é um bom sinal, mas dificultamos as coisas para nós mesmos especialmente no terço final. Isso é algo que precisamos melhorar", disse Ethan Nwaneri. "Foi uma vitória na base do trabalho, eles não jogaram bem. Durante longos períodos, tiveram uma dificuldade enorme para furar o bloqueio do Paderborn, que também teve muito do jogo no segundo tempo", foi a análise do especialista da Sky Dietmar Hamann.

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A velha cantilena do BVB: um futebol limitado em conteúdo

Que tenha sido assim deve, sim, preocupar o Borussia. Em muitas fases dos 45 minutos finais, o Dortmund não conseguiu - apesar do novo metrônomo Veerman e da entrada posterior de Nmecha - acalmar o jogo. A equipe até foi em busca do 2 a 0 e criou oportunidades para isso, mas ele inicialmente não saiu. Em vez disso, o Paderborn ensaiou várias vezes, em torno da área do Dortmund, uma aproximação do empate.

É a velha cantilena: é justamente nesse ponto que o BVB precisa evoluir com urgência, e Kovac precisa desenvolver a equipe a todo custo. Se isso não acontecer, o resultado deve ser o mesmo da temporada passada: um futebol que garante vitórias e pontos com regularidade constante, mas que, em conteúdo, se apresenta de forma tão limitada que, contra adversários de qualidade igual ou superior, o teto é rapidamente alcançado.

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BVB: cinco jogos, cinco vitórias - mas ainda sem espetáculo

Do tão citado espetáculo, de todo modo, não houve sinal nos jogos até aqui. Afinal, com isso não se quer dizer roteiros absurdos de partidas como na vitória por 3 a 2 em Hoffenheim, quando durante 60 minutos nada se viu do BVB e, apesar de uma melhora depois de estar perdendo por 2 a 0, venceu de maneira muito lisonjeira no fim. Tampouco a passividade coletiva da última terça-feira depois da vantagem contra o Villarreal. O que se quer dizer são atuações dominantes, que transbordem qualidade técnica, maturidade tática, autoconfiança com a posse de bola e ameaça constante de gol.

Até lá, Kovac ainda tem bastante trabalho pela frente. Ele seguirá tendo tempo e oportunidade para isso. A grande quantidade de vitórias fala inequivocamente a seu favor e, no futebol, é a moeda mais importante. Também contra o Paderborn. Principalmente quando se tem em mente esta estatística: com os três pontos contra o SCP, o BVB venceu apenas pela 38ª vez (de 61) um jogo contra um time recém-promovido desde 2012/13. O Bayern de Munique venceu 53 de 60 duelos desse tipo.

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