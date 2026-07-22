A seleção espanhola marcou presença no onze ideal do Mundial de 2026, escolhido pelos adeptos através de votação no site oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA), depois de incluir 3 estrelas de "La Roja", enquanto a posição de guarda-redes reservou uma surpresa.

O onze escolhido incluiu Pedro Porro, Marc Cucurella e Rodri, após as exibições de destaque protagonizadas pelo trio ao longo do torneio, no qual a Espanha se sagrou campeã do mundo pela segunda vez na sua história.

Segundo o jornal espanhol "AS", este resultado trouxe à memória a edição do Mundial de 2010, quando o onze ideal incluiu 5 jogadores da seleção espanhola: Sergio Ramos, Carles Puyol, Joan Capdevila, Sergio Busquets e David Villa.

Vozinha rouba as atenções

As escolhas dos adeptos reservaram uma grande surpresa, com o guarda-redes da seleção de Cabo Verde, Vozinha, a liderar a lista dos melhores guardiões do torneio, depois de ter obtido cerca de 40% dos votos, superando o espanhol Unai Simón, vencedor do prémio de Luva de Ouro do Mundial.

O onze não contou com a presença de qualquer jogador das seleções árabes que participaram na edição passada.

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Ausências polémicas

O onze ficou marcado pela ausência do inglês Harry Kane, apesar de figurar entre os jogadores mais votados, enquanto a França igualou a Espanha com a presença de 3 jogadores cada no onze.

Também o trio ofensivo, Mbappé, Haaland e Messi, reuniu mais de 20% dos votos por jogador, tendo Mbappé ficado no topo dos jogadores mais votados pelos adeptos.

Por outro lado, a ausência da dupla espanhola Pau Cubarsí e Aymeric Laporte gerou alguma polémica, embora Porro e Cucurella tenham sido os defesas mais votados.

Já não houve discórdia quanto à presença de Rodri, melhor jogador do torneio, ao lado de Bellingham e Olise, o jogador com o maior número de assistências no Mundial.

A Federação Internacional de Futebol, em colaboração com o seu patrocinador oficial "Aramco", proporcionou aos adeptos de todo o mundo a oportunidade de escolher os melhores 11 jogadores do torneio através de votação no site da "FIFA", antes do anúncio dos resultados finais.

O onze ideal dos adeptos no Mundial de 2026

Guarda-redes: Vozinha (Cabo Verde).

Defesa: Pedro Porro (Espanha), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (França), Marc Cucurella (Espanha).

Meio-campo: Rodri (Espanha), Michael Olise (França), Jude Bellingham (Inglaterra).

Ataque: Kylian Mbappé (França), Erling Haaland (Noruega), Lionel Messi (Argentina).