O atacante colombiano Luis Suárez, jogador do Sporting de Lisboa, entrou no radar de interesses do Barcelona nas últimas semanas da janela de transferências de verão, apesar de não estar entre os grandes nomes cogitados no início do mercado, fazendo com que seu nome ficasse ligado de forma inesperada ao clube catalão.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", esse interesse surgiu no âmbito da busca da diretoria do Barcelona por um plano alternativo caso a contratação de Julián Álvarez não se concretizasse, o que de fato acabou acontecendo posteriormente, quando o clube vasculhou o mercado em busca de opções para reforçar a posição de centroavante, fazendo com que o nome de Luis Suárez se destacasse na lista de candidatos possíveis.

O atacante colombiano conquistou a admiração da direção esportiva do Barcelona, comandada por Deco, segundo esclareceu o jornalista Fabrizio Romano, mas o assunto não passou de mero interesse, já que o valor da cláusula de rescisão de 80 milhões de euros e a recusa do Sporting de Lisboa em reduzir o preço de um jogador que considera uma peça fundamental de seu elenco — a ponto de recusar propostas vultosas da Premier League inglesa e do Campeonato Saudita — dificultaram que o interesse do Barcelona se transformasse em passos mais concretos.

Luis Suárez comprovou possuir um faro de gol elevado, independentemente das opiniões a seu respeito, e seus números na temporada passada confirmam essa realidade: o goleador colombiano marcou 38 gols e deu 9 assistências em 53 partidas disputadas nas diversas competições.

Esses números expressivos vieram apesar de o Campeonato Português estar classificado em um patamar inferior ao das grandes ligas europeias, pois alcançar um registro como esse não é tarefa fácil, sobretudo porque 5 desses gols saíram na Liga dos Campeões, a grande competição continental que reúne os melhores clubes do mundo.

Luis Suárez segue buscando alcançar números ainda maiores nesta temporada, depois de ter se juntado tarde à pré-temporada do Sporting de Lisboa por causa de sua participação com a seleção da Colômbia na Copa do Mundo, tendo começado as duas primeiras partidas do Campeonato Português no banco de reservas, antes de recuperar a titularidade a partir da terceira rodada e, com ela, retomar sua eficiência na posição de centroavante.

O atacante colombiano atravessa atualmente uma produtividade goleadora excelente, com 4 gols nas últimas 3 partidas, depois de balançar as redes do Alverca, marcar dois gols contra o Rio Ave e, então, voltar a marcar e dar uma assistência no fim de semana passado diante do Nacional, o que confirma que ele é um dos atacantes que possuem o instinto goleador, comprovando mais uma vez que a direção esportiva do Barcelona tinha um olhar apurado.



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