“O número 6 pode trazer algo extremamente positivo”... Com essas palavras, Roberto Martínez se mostrou otimista antes do início da Copa do Mundo de 2026, mas esse mesmo número acabou encerrando sua passagem pela seleção portuguesa com amargura, depois que sua previsão se voltou contra ele nos momentos decisivos da partida contra a Espanha.

Em sua última partida no comando técnico dos “Navegantes da Europa”, o técnico espanhol de 52 anos sofreu uma derrota dramática contra a seleção de seu país, com um gol decisivo nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que terminou com o placar de 1 a 0 na noite de domingo.

Antes do início do torneio, Martínez revelou sua profunda crença na “numerologia” durante uma entrevista ao canal português RTP, citando o histórico da Portugal com o número 6: “Acredito firmemente na numerologia; acho que o número 6 carrega em si algo extremamente positivo”.

E explicou: “Em 2016, a Portugal venceu o Campeonato Europeu; em 1966, alcançou seu melhor resultado de todos os tempos na Copa do Mundo, ficando em terceiro lugar; e chegou às semifinais em 2006. Chegou a hora de a Portugal conquistar o que merece de pleno direito”.

Mas o que Martínez esperava acabou se voltando totalmente contra ele, pondo fim ao sonho de Cristiano Ronaldo, a lenda de Portugal, de avançar ainda mais rumo à final da Copa do Mundo. O número 6 esteve fortemente presente na partida disputada em 6 de julho, mas trouxe boa sorte para o outro time.

O golpe fatal veio do versátil jogador espanhol Mikel Merino, dono da camisa número 6, que marcou o único gol da vitória apenas seis minutos após entrar como substituto, logo no início do tempo de acréscimo.

Assim, o número em que Martínez apostou como um bom presságio transformou-se em um número de mau agouro que encerrou sua trajetória com a seleção portuguesa, em uma noite que os amantes da numerologia não esquecerão.

O contrato de Martínez com a Federação Portuguesa chega ao fim após essa derrota, e ele deixa o banco de reservas pela porta dos fundos, deixando para trás uma profecia que só se concretizou na direção oposta.