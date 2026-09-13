O novo jogador do Barcelona brilha apesar do empate

Jesse Bissiwu se impôs como um dos principais jogadores do Barcelona Atlètic (equipe reserva), durante o empate sem gols diante do Logroñés (B), neste domingo, e foi um dos elementos mais ativos e perigosos ao gol adversário, apesar de a equipe reserva catalã não ter conseguido a vitória.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", da Catalunha, Bissiwu foi um dos jogadores que tentaram romper a solidez da defesa do Logroñés, e reclamou um pênalti após cair dentro da grande área, antes de a trave privar o jogador belga de marcar o gol da vantagem no segundo tempo.

Leia também

Barcelona ou Real Madrid: jornal espanhol revela o sonho de Zabiri

Estrela em ascensão da Alemanha dá seus primeiros passos com o Barcelona

O Barcelona Atlètic sofreu no início da partida por causa do gramado extremamente lento, que limitou a movimentação da bola e obrigou os jogadores do treinador Juliano Belletti a se adaptarem a condições difíceis.

A equipe catalã precisou de cerca de 20 minutos para impor seu domínio e começar a jogar mais no campo de defesa do Logroñés.

Com a melhora no desempenho do Barcelona Atlètic, Bissiwu apareceu mais, e a equipe tendeu a se apoiar no lado esquerdo na construção de suas jogadas ofensivas.

O Barça havia anunciado oficialmente a contratação do jogador belga no início de agosto passado, vindo do Club Brugge até 2031, em uma negociação no valor de 8,5 milhões de euros.

Oriane Jorin também foi um dos destaques da equipe catalã na partida contra o Logroñés, e contribuiu para melhorar a circulação da bola e criar perigo, enquanto Katovic apresentou uma boa atuação, antes de receber o segundo cartão amarelo e ser expulso, o que dificultou a tarefa do Barcelona Atlètic de manter sua pressão ofensiva nos minutos finais.

E apesar do domínio do Barça na parte final do confronto, e do cerco imposto ao Logroñés dentro de sua área, a equipe reserva catalã não conseguiu chegar ao gol da vitória.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".



