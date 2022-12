O novo escudo do Santos com coroa em homenagem a Pelé

Peixe utilizará a honraria no futebol profissional, amador e no futsal a partir de 2023

O Santos anunciou, na manhã desta terça-feira (27), o novo escudo em homenagem a Pelé, com uma coroa entre as estrelas referentes aos títulos mundiais (1962 e 1963), e que será utilizado a partir de 2023.

As fotos foram divulgadas pelo clube durante a realização do media day da equipe sub-20 para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com o Peixe estreando contra o São Raimundo-RR no dia 4 de janeiro, em Santo André.

A honraria foi proposta e aprovada no novo estatuto do Alvinegro no mês de novembro. De acordo com o artigo, "o Santos passará a utilizar em jogos de futebol profissional, amador e no futsal, tanto na categoria masculina quanto na feminina, em todas as suas camisas, uma coroa sobre as estrelas existentes dos títulos mundiais, a título de homenagem permanente a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé".

Esta é a terceira vez que o Santos realiza uma homenagem a Pelé na camisa do clube. Em 2011, a coroa estava presente dentro do número da camisa 10, na época utilizada por Paulo Henrique Ganso. Já em 2019, uma coroa foi colocada acima do escudo, porém também apenas na camisa 10, vestida por Soteldo na ocasião.

Pelé é o maior artilheiro da história do Santos. Em 18 anos atuando pelo clube, ele fez 1.091 gols em 1.116 jogos disputados.