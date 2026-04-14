O nome do Ajax volta a surgir: “É para lá que ele vai, e depois para o Atlético de Madrid”

Etienne Vaessen tem grande admiração por Stije Resink. O goleiro do FC Groningen acredita que seu companheiro de equipe de 22 anos vai acabar indo para o Ajax e, por fim, chegar ao topo do futebol europeu.
“Stije Resink, com certeza estará em um clube de ponta daqui a cinco anos”, prevê Vaessen no podcast Matchday da Supergaande. “Acho que ele vai primeiro para o Ajax e, a partir daí, terá uma bela carreira pela frente. Tenho quase certeza disso.”
Vaessen dá imediatamente um conselho a Resink sobre uma possível mudança para o exterior. “Eu recomendo a Espanha. Um Atlético de Madrid, por exemplo”, diz o goleiro com um sorriso no rosto ao jovem meio-campista.
Resink foi fortemente associado ao Ajax durante a pausa de inverno, mas uma saída antecipada do FC Groningen nunca se concretizou. O jogador de Amsterdã está atualmente se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado, o que torna duvidoso que ele dê esse passo neste verão.
O lesionado Resink tem contrato com o Groningen até o final da temporada 2027/28. O Transfermarkt estima seu valor de mercado atual em sete milhões de euros.
Por fim, Resink aborda a questão de onde ele vê Vaessen jogando daqui a cinco anos. “Ele vai continuar por mais uns oito anos, de qualquer forma, embora precise cuidar um pouco melhor do corpo.”
“Mas daqui a cinco anos ele estará em algum lugar no exterior”, prevê o meio-campista do Groningen, olhando para sua bola de cristal. “Eu o vejo indo para o México ou a Arábia Saudita. Ele vai ganhar uma fortuna, é isso que ele quer”, diz Resink com uma brincadeira dirigida ao seu companheiro de equipe.