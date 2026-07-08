O Newcastle tomará uma decisão imediata sobre o período de empréstimo de Sean Steur

Sean Steur não será emprestado pelo Newcastle United, segundo informa o jornal local Newcastle Chronicle. O holandês de 18 anos terá uma chance na pré-temporada da próxima temporada.

Na manhã de terça-feira, o Algemeen Dagblad divulgou de repente que Steur seria transferido do Ajax para o Newcastle por 27 milhões de euros.

O jovem meio-campista tinha a opção de renovar seu contrato na Johan Cruijff ArenA, mas, segundo a ESPN, não estava satisfeito com as oportunidades oferecidas.

Ele queria desempenhar um papel de destaque na próxima temporada, mas o Ajax não pôde lhe fazer essa promessa, já que Jorthy Mokio também havia renovado contrato.

No Newcastle, ele certamente terá um papel significativo na pré-temporada. Steur receberá um número de camisa da Premier League e participará do treinamento na Espanha no final do mês. Ele não será emprestado de forma alguma.

O clube pretende, de qualquer forma, dar-lhe minutos de jogo nos amistosos que antecedem a próxima temporada. O Newcastle enfrentará, na pré-temporada, respectivamente, o Darlington 1883, o Gateshead FC, o Bristol City e o Valencia.



