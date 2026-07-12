O negócio está fechado... Leonardo está prestes a deixar o Al-Hilal

O brasileiro Marcos Leonardo, atacante do Al-Hilal saudita, está prestes a deixar as fileiras do “Al-Hilal” durante a atual janela de transferências de verão, depois que seu clube chegou a um acordo com o Ajax de Amsterdã, da Holanda, sobre a transferência do jogador para a liga holandesa.

Essa decisão ocorre após um período nada fácil para o atacante brasileiro, que não teve as oportunidades de jogo esperadas desde sua chegada ao Al-Hilal, tornando sua saída dos planos da comissão técnica um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos.

O renomado jornalista italiano Fabrizio Romano revelou que o Al-Hilal e o Ajax chegaram a um acordo preliminar sobre a transferência de Marcos Leonardo para o clube holandês, confirmando que a negociação está em fase final.

Romano explicou que o acordo entre os dois clubes foi fechado por 17,5 milhões de euros, havendo também um acordo verbal entre o Ajax e o jogador sobre as condições pessoais, aguardando-se a conclusão dos trâmites finais.

Romano indicou que os advogados de ambas as partes já começaram a analisar os documentos relativos à transação, enquanto Marcos Leonardo recebeu sinal verde para se submeter ao exame médico, como passo prévio para a conclusão oficial de sua transferência para o Ajax.

Leonardo havia se juntado ao Al-Hilal em meio a grandes expectativas quanto ao seu desempenho, mas a concorrência dentro do time e a dificuldade em conquistar uma vaga no time titular limitaram suas participações no período recente.

Além disso, o jogador passou por longos períodos de marginalização, especialmente após o italiano Simone Inzaghi assumir o comando técnico da equipe, já que não fazia parte das opções principais em seus planos, levando-o a buscar uma nova oportunidade fora da Liga Roshen.

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Espera-se que a transferência de Marcos Leonardo para o Ajax seja anunciada oficialmente após a conclusão dos exames médicos e a assinatura dos contratos, para que o jogador inicie um novo capítulo em sua carreira, longe da breve passagem pelo Al-Hilal.