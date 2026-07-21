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O negócio aproxima-se... Laporte aceita juntar-se ao Barcelona

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A. Laporte
Espanha

Os próximos do defesa espanhol informaram o presidente do Barcelona do seu desejo

Aymeric Laporte, defesa do Athletic Bilbao, aceitou a possibilidade de se juntar ao Barcelona durante a atual janela de transferências de verão, para reforçar o clube catalão no setor defensivo.

Laporte brilhou de forma evidente com a seleção da Espanha no Mundial de 2026 e foi um dos motivos que levaram a Roja a conquistar o seu segundo título mundial.

Este brilho levou o clube catalão a mover-se para tentar levar Laporte (32 anos) para o Barça.

Vários órgãos de comunicação social espanhóis noticiaram esta terça-feira que o Barcelona não terá de negociar com o Athletic Bilbao, tendo em conta a existência de uma cláusula de rescisão no contrato de Laporte no valor de apenas 15 milhões de euros.

O canal catalão "Esport3" indicou que Laporte já está interessado em transferir-se para o Barcelona na nova temporada.

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Acrescentou que pessoas próximas de Laporte revelaram a Joan Laporta, presidente do Barcelona, a aceitação do jogador em juntar-se aos blaugrana neste verão.

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