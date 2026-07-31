O NEC perde o último teste contra o Sevilla e precisa virar a chave para a Liga dos Campeões

O NEC perdeu o amistoso contra o Sevilla por 2 a 1. Sami Ouaissa ainda colocou o time de Nijmegen em vantagem, mas no fim a equipe espanhola levou a melhor. O time de Dick Schreuder agora pode voltar totalmente as atenções para o duelo da próxima terça-feira na terceira fase preliminar da Liga dos Campeões.
Com apenas dez minutos, Gonzalo Crettaz quase foi surpreendido. Isaac Romero interceptou a bola e arriscou do próprio campo. O chute parecia encobrir o goleiro do NEC, mas saiu raspando a trave.
Aos 23 minutos, uma voleio fortíssimo de Darko Nejasmic explodiu no travessão, na parte de baixo. O meio-campista croata do NEC levantou a bola com técnica e acertou o poste a cerca de 25 metros. Pouco depois, Tjaronn Chery ainda teve uma chance claríssima, mas sua finalização foi defendida por Alberto Flores.
Pouco depois, Sami Ouaissa abriu o placar em seu retorno. O time de Nijmegen trocou passes com qualidade e furou a compacta defesa do Sevilla. Em um espaço mínimo, Bryan Linssen e Ouaissa se encontraram com naturalidade, antes de o ponta conseguir tocar a bola para o gol.
Aos 38 minutos, os visitantes empataram do nada. Depois de uma trapalhada na defesa do NEC, Nico Guillén conseguiu invadir a área porque Brayann Pereira não interveio. Seu chute não foi bem defendido por Crettaz, e Romero aproveitou o rebote para marcar.
Pouco antes do intervalo, a partida pegou fogo. Chery e o zagueiro do Sevilla Arouna Sangante se desentenderam, o que deu início a uma confusão. O segundo tempo ficou mais desagradável, e o árbitro Jannick van der Laan precisou distribuir muitos cartões amarelos, já que uma falta atrás da outra era cometida.
Em termos de futebol, pouca coisa aconteceu por muito tempo. Depois de uma hora, Dusan Tadic e Emre Mor entraram em campo, e o Sevilla passou a ser superior. O NEC ainda escapou primeiro na chance de Álex Costa, mas, após nova trapalhada na defesa, o gol adversário acabou saindo. Douwe Vernooij foi batido com facilidade, e Sow empurrou a bola por baixo de Crettaz: 2 a 1.
O time de Nijmegen perde um duelo confuso, mas agora volta totalmente as atenções para a terceira fase preliminar da Liga dos Campeões. Na terça-feira, o NEC inicia às 20h, em Pireu, a briga pela classificação.