O Napoli já viu o suficiente e tira conclusão sobre Noa Lang

Noa Lang pode já ter feito sua última partida pelo Napoli, informa a Voetbal International. O atacante de lado queria brigar por seu espaço com o novo técnico Massimiliano Allegri, mas o clube prefere que ele saia.

No verão do ano passado, o Napoli ainda pagou 25 milhões de euros ao PSV para contratar Lang, mas sua passagem pela Itália não foi exatamente um sucesso. O atacante de lado teve dificuldades para se entender com o então técnico Antonio Conte, o que fez com que ele saísse por empréstimo para o Galatasaray no inverno.

“Como vou dizer isso de uma maneira normal… Não deu certo com o treinador. Vamos deixar assim”, disse Lang na época, em entrevista à ESPN. “Eu sei que na Holanda muitas vezes vocês pensam que a culpa é minha, mas um dia isso ainda vai se tornar conhecido. Tenho uma boa relação com quase todas as pessoas dentro do clube. Esse comportamento político não combina comigo.”

Na Turquia, Lang deu uma leve recuperada depois disso, mas, ainda assim, o Galatasaray desistiu de uma contratação definitiva. Assim, Lang estava determinado a buscar uma nova chance no Napoli, mas, após algumas semanas de pré-temporada, os italianos chegaram à conclusão de que ele pode sair.

Por um valor fixo de 25 milhões de euros, Lang certamente pode ser contratado, mas o Napoli também está aberto a um novo período de empréstimo. O holandês tem contrato até meados de 2030.

Ainda se sabe pouco sobre um possível novo clube para Lang. Já houve contato com a Roma, mas o clube desistiu da transferência. O técnico Gian Piero Gasperini não estava totalmente convencido.

Na Bélgica, há grande expectativa por um retorno do atacante de lado. No Club Brugge, Lang talvez tenha vivido o período mais bem-sucedido de sua carreira. A mídia belga, porém, também vê obstáculos no caminho: segundo relatos, Lang recebe no Napoli cerca de 2,5 a 2,8 milhões de euros líquidos por temporada.