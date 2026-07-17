O Nahda Berkane surpreende a todos com um comunicado oficial sobre Moïne Chaabani e a seleção da Tunísia

O clube marroquino Nahda Berkane pôs fim às especulações sobre o futuro de seu técnico tunisiano, Moïne Chaabani, após divulgar, na manhã desta sexta-feira, um comunicado oficial no qual revelou que o técnico recebeu uma proposta oficial da Federação Tunisiana de Futebol para assumir a direção técnica da seleção “Águias de Cartago”, em uma medida que confirma que ele está prestes a retornar ao seu país para enfrentar um dos maiores desafios de sua carreira como técnico.

Isso ocorre depois que a Federação Tunisiana de Futebol anunciou a demissão do técnico Sabri Lamouchi de seu cargo durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, devido aos resultados decepcionantes obtidos pela seleção no torneio.

Segundo relatos, a Federação Tunisiana de Futebol deve nomear Al-Shaabani como técnico da seleção “Águias de Cartago” nas próximas horas, após o fracasso das negociações com o francês Hervé Renard, fazendo com que a seleção tunisiana retorne novamente à tradição nacional de treinadores após as passagens de Sabri Lamouchi e Hervé Renard na Copa do Mundo de 2026.

O Nahda Berkane declarou em seu comunicado oficial: “O clube Nahda Berkane anuncia à sua fiel torcida e à opinião pública esportiva que o técnico da equipe, o senhor Maïn Chaabani, recebeu um pedido oficial da Federação Tunisiana de Futebol para assumir a função de coordenador técnico da seleção nacional tunisiana.”

O clube acrescentou que Al-Shaabani tem contrato com o Nahda Berkane válido até 30 de junho de 2027, ressaltando que a Federação Tunisiana já havia entrado em contato com ele em duas ocasiões anteriores para assumir a liderança da seleção, antes de as negociações serem retomadas pela terceira vez.

O comunicado esclareceu que a diretoria do clube demonstrou total compreensão pelo desejo do técnico de atender ao chamado da seleção de seu país, afirmando: “Dado o valor especial que representa a missão de comandar a seleção nacional, bem como o significado patriótico que o chamado da pátria e o serviço à seleção nacional carregam, o clube Nahda Berkane demonstrou compreensão por esse pedido, em reconhecimento a essa missão, e no âmbito das relações de fraternidade, respeito e cooperação esportiva que unem o Reino de Marrocos e a República da Tunísia, bem como dos laços distintos entre as instituições de futebol dos dois países.”

O clube elogiou o período que o técnico tunisiano passou com a equipe, afirmando que ele deixou uma marca clara tanto no aspecto técnico quanto nos resultados, conforme consta no comunicado: “Durante os dois anos e meio que passou à frente do comando técnico da equipe, o Sr. Moïne Chaabani demonstrou grande profissionalismo, compromisso constante e profundo respeito pelo clube, seus dirigentes, jogadores e torcedores, e contribuiu com seu trabalho e esforços para alcançar marcos importantes e escrever uma página marcante na história do Nahda Berkane.”

A diretoria do Nahda Berkane também agradeceu ao técnico tunisiano por tudo o que fez ao longo de sua passagem, desejando-lhe sucesso em sua próxima etapa, ao mesmo tempo em que reafirmou que o clube continuará trabalhando com toda a seriedade e responsabilidade para se preparar para a próxima fase, garantindo a continuidade do projeto esportivo da equipe. O clube encerrou seu comunicado convidando sua torcida a se informar exclusivamente pelas páginas oficiais, garantindo que manterá seus torcedores a par de todas as novidades relacionadas ao clube.

Moïne Chaabani possui um histórico de treinador repleto de conquistas no cenário africano, tendo levado o Esporte Clube do Tunís à conquista do título da Liga dos Campeões da África por duas vezes consecutivas, nos anos de 2018 e 2019, antes de alcançar uma nova conquista com o Nahda Berkane, levando a equipe ao título do Campeonato Marroquino e da Copa da Confederação Africana na temporada 2024-2025, o que o torna um dos principais nomes cotados para comandar a seleção tunisiana na próxima fase, na esperança de restaurar o brilho das “Águias de Cartago” nos âmbitos continental e internacional.