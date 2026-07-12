O motivo da substituição de Haaland contra a Inglaterra

O técnico da seleção da Noruega, Ståle Solbakken, causou grande surpresa com a decisão de substituir seu principal craque, Erling Haaland, na prorrogação, quando a Noruega precisava desesperadamente de um gol de empate.

A decisão foi difícil de entender para muitos espectadores. Solbakken deu uma explicação após a partida.

O jornal alemão *Bild* citou Solbakken dizendo: “Não foi difícil decidir substituí-lo. Talvez eu devesse tê-lo substituído dez minutos antes”.

E acrescentou: “Ele teve um desempenho excelente na Copa do Mundo e deu o máximo em todas as partidas”.

E continuou: “Além disso, parece que ele sofreu uma contusão dolorosa na coxa durante o segundo tempo”.

Apesar da amarga eliminação, Solbakken só teve elogios para o seu atacante, dizendo: “Ele marcou sete gols em cinco partidas. Não dá para pedir mais do que isso de um jogador”.

Sem Haaland em campo, a Inglaterra manteve a vantagem e conquistou a vitória por 2 a 1, classificando-se para as semifinais, onde se prepara para enfrentar a Argentina, que venceu a Suíça por 3 a 1.

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