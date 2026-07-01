"O monstro da Copa do Mundo"... Espanha teme a assustadora exibição da França

Embora a Espanha continue sendo considerada uma das principais candidatas à conquista da Copa do Mundo de 2026, o desempenho avassalador da seleção francesa contra a Suécia gerou uma mistura de preocupação e admiração na imprensa espanhola.

O jornal “Marca”, o maior jornal esportivo da Espanha, dedicou uma matéria intitulada “O monstro da Copa do Mundo”, na qual elogiou o nível assustador exibido pela seleção francesa após a vitória por 3 a 0 sobre a Suécia, considerando que o time de Didier Deschamps não se contenta em ser cotado ao título, mas reforça essa posição jogo após jogo.

O jornal destacou que a França não é mais aquela seleção que dependia apenas de contra-ataques e velocidade, mas se transformou em um time que impõe seu domínio sobre a bola e controla o ritmo das partidas — o que ficou claro contra a Suécia, depois que a equipe dominou a posse de bola e encerrou a partida com um número de passes quase o dobro do adversário.

O “Marca” destacou o importante papel desempenhado por Michael Olise no desenvolvimento ofensivo da França, após ele ter feito uma partida excepcional e dado duas assistências para Bradley Barcola e Kylian Mbappé, observando que a decisão de Deschamps de lhe dar liberdade para se movimentar em profundidade conferiu à seleção francesa uma identidade nova e mais diversificada.

O jornal também elogiou a capacidade da França de manter seu nível mesmo com as substituições, afirmando que a entrada de Parkola no lugar de Désiré Doué não afetou a personalidade da equipe nem seu estilo de jogo, o que reflete a profundidade do elenco francês.

O jornal não deixou de elogiar Kylian Mbappé, a quem descreveu como o maior beneficiário do novo esquema, depois que ele passou a ter mais liberdade na ponta de lança, mantendo sua parceria ofensiva de sucesso com Oliisi e Ousmane Dembélé.

O “Marca” considerou que o mais impressionante é o equilíbrio alcançado por Deschamps, já que a seleção francesa conseguiu manter o gol invicto pelo quarto jogo consecutivo, apesar de contar com quatro jogadores de vocação ofensiva, graças ao comprometimento coletivo e à pressão contínua na perda de bola.

O jornal espanhol concluiu sua reportagem observando que a França parece, atualmente, ser a equipe mais difícil do torneio, afirmando que a “carrinha da Suécia” defensiva não resistiu à força dos Gauleses, enquanto o Paraguai mantém a esperança antes do confronto nas oitavas de final, após já ter eliminado a Alemanha, em seu último teste contra a seleção que passou a ser vista na Espanha como “monstro da Copa do Mundo”.

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