O Milan luta para impedir a aposentadoria de Modrić

Luka Modrić se aproxima de um novo momento decisivo em sua carreira excepcional. Enquanto se prepara para disputar o que pode ser uma de suas últimas partidas com a camisa da seleção croata, o veterano astro enfrenta uma decisão tão importante quanto qualquer outra etapa anterior de sua longa trajetória: continuar jogando pelo Milan por mais uma temporada ou encerrar sua carreira no futebol?

No momento, parece que Modrić já tomou uma decisão em relação à seleção. Após muitos anos de dedicação, o capitão da Croácia decidiu encerrar sua carreira internacional e se concentrar totalmente em seu futuro no clube. Embora no futebol não existam decisões definitivas, todos os indícios apontam que o jogador de 40 anos não pensa em voltar atrás nessa decisão.

Modrić disputará sua 200ª partida com a camisa da Croácia quando a seleção de seu país enfrentar a Panamá, um novo marco histórico que se soma ao seu currículo já repleto de conquistas. Espera-se que sua 201ª partida seja contra Gana, daqui a poucos dias. No entanto, o clima de comemoração não está totalmente presente, especialmente após a pesada derrota sofrida pela Croácia diante da Inglaterra, ao levar quatro gols, o que fez com que a seleção fosse obrigada a buscar resultados positivos, em vez de se preocupar com sentimentos e lembranças.

Modrić está mais consciente do que nunca de que a idade passou a ser um fator determinante. Ele não é mais aquele menino que viveu as difíceis condições da guerra depois que sua família se mudou para um hotel após os bombardeios, e que passava longas horas nos estacionamentos sonhando em um dia se tornar como a lenda do futebol croata Zvonimir Boban. Hoje, após quatro décadas de vida e uma carreira impressionante nos campos, ele sabe muito bem que seu corpo não é mais capaz de suportar o ritmo intenso das partidas como antes.

E parece que a agenda lotada de jogos nos próximos meses seja uma das principais razões por trás de sua decisão de encerrar a carreira internacional. A Croácia tem pela frente uma série de confrontos difíceis na Liga das Nações contra a República Tcheca, a Espanha e a Inglaterra — um calendário exaustivo até mesmo para jogadores mais jovens. Por isso, Modrić acredita que encerrar sua carreira internacional após a Copa do Mundo pode ser a opção mais lógica.

Já no Milan, o quadro é totalmente diferente. Modrić encontrou no clube italiano o ambiente ideal para continuar. O astro croata está passando por um período tranquilo no clube; na verdade, seu desempenho superou as expectativas, que já eram altas desde sua chegada. Ele também está feliz no âmbito familiar, especialmente com a entrada de sua filha Emma nas categorias de base do clube, além da relação especial que mantém com seus companheiros e com a torcida, que demonstrou grande admiração por ele desde o primeiro dia.

Por sua vez, o Milan não esconde o desejo de que o jogador permaneça por mais uma temporada. A diretoria do clube garantiu a Modrić que ficaria muito feliz em vê-lo novamente nos corredores de Milanello na próxima temporada. Mas a decisão final caberá ao próprio jogador. Isso é o que informou o jornal italiano “Gazzetta”.

Espera-se que a reunião agendada com o técnico Roben Amoreim seja decisiva para definir o futuro do astro croata. A relação que o uniu anteriormente a Massimiliano Allegri era clara do ponto de vista técnico, já que o técnico italiano via nele o cérebro da equipe e o criador do ritmo, capaz de controlar o andamento das partidas, tanto com a bola quanto sem ela.

Já com Amorim, o quadro ainda está se definindo. O técnico português está traçando seus planos para a nova temporada e precisa definir o papel que Modrić poderá desempenhar no novo projeto. Por outro lado, o jogador deseja saber qual será o seu tempo de jogo e a importância de seu papel antes de tomar sua decisão final.

Fontes próximas ao jogador indicam que sua vontade pessoal inclina-se claramente para a permanência. Se a decisão dependesse apenas de seus sentimentos, ele já teria resolvido a questão há muito tempo e concordado em ficar sem hesitar. No entanto, a ausência do Milan da Liga dos Campeões representa um fator importante em suas considerações, especialmente porque ele acreditava que a última temporada seria a última na principal competição continental.

O dinheiro não é nenhuma prioridade para ele, assim como o número de minutos que jogará. O que realmente ocupa seus pensamentos é a natureza do projeto esportivo e a capacidade de competir nos níveis mais altos. Após o término da Copa do Mundo, Modrić fará uma reflexão individual primeiro, depois se reunirá com o clube e o técnico, para ouvir seu corpo e suas ambições e avaliar todos os fatores antes de tomar a decisão final.

O cenário mais provável no momento parece ser a continuação de sua carreira por mais uma temporada, dentro de um programa especial adequado à sua idade e condição física. Isso pode incluir a participação em partidas específicas, evitando algumas viagens longas pela Europa, obtendo períodos de descanso mais longos ao longo da temporada, além de reduzir o número de minutos que ele joga regularmente.

Se Modrić sentir que ainda é capaz de oferecer a contribuição necessária e desfrutar do futebol, ele continuará a jornada. Mas, se os sinais forem diferentes, ele poderá decidir encerrar uma das maiores carreiras da história do esporte.

Até lá, a torcida do Milan permanecerá em expectativa. E talvez tenha um bom motivo para sorrir se o clube conseguir convencer seu capitão veterano a ficar por mais uma temporada.