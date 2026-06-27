O Milan fecha um negócio histórico

O Milan fechou uma negociação histórica no valor de 70 milhões de euros ao contratar o atacante português Gonzalo Ramos, do Paris Saint-Germain, na maior aquisição da história dos Rossoneri, atendendo aos desejos de seu novo técnico, Rubén Amorim, antes do início da janela de transferências de verão.

O jornal espanhol “AS” informou que o Milan superou todos os concorrentes, incluindo o Atlético de Madrid, graças à influência do poderoso agente Jorge Mendes e à sua sólida relação com o presidente do clube parisiense, Nasser Al-Khelaifi, o que facilitou a conclusão da negociação em tempo recorde.

Fontes próximas às negociações revelaram que Ramos, que passou três temporadas na capital francesa, passou por exames médicos na Flórida — onde atualmente integra a seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2026 —, como preparação para assinar um contrato de quatro anos com um salário líquido de 4 milhões de euros por ano.

A chegada de Amorim ao banco do Milan foi um fator decisivo para a conclusão da negociação, já que o técnico português colocou seu compatriota Ramos no topo da lista de prioridades para reforçar o ataque, que sofreu na última temporada.

Além disso, a presença de Jerry Cardinali, fundador do Grupo Redbird e proprietário do clube, em Milão neste sábado, desempenhou um papel fundamental para acelerar as negociações nas últimas horas e convencer o jogador a se juntar ao time, apesar da ausência do Rossoneri da Liga dos Campeões na próxima temporada.

Essa contratação abre caminho para uma possível saída de algumas das atuais estrelas, com destaque para o atacante mexicano Santiago Jiménez, no âmbito da reestruturação da equipe de acordo com a visão técnica de Amorim.