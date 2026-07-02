O México não é o Congo... Henry: A Inglaterra será eliminada da Copa do Mundo se isso acontecer

Thierry Henry, lenda da seleção francesa, fez uma advertência à seleção inglesa antes de seu aguardado confronto contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que os “Três Leões” não conseguirão necessariamente repetir o cenário de virada se sofrerem um gol logo no início da partida mais uma vez.

A seleção da Inglaterra sofreu um gol logo no início contra a República Democrática do Congo, aos sete minutos da partida das oitavas de final, ontem, quarta-feira, antes de Harry Kane conduzir a equipe à vitória por 2 a 1 ao marcar os dois gols da virada, garantindo assim um confronto com o México no Estádio “Azteca” na manhã da próxima segunda-feira.

A seleção mexicana chega ao jogo com o ânimo em alta, após ter vencido todas as suas quatro partidas na competição contra África do Sul, Coreia do Sul, República Tcheca e Equador, além de ter mantido o gol invicto ao longo de toda a sua trajetória na Copa do Mundo até o momento.

Henry acredita que a Inglaterra enfrentará um desafio mais complexo contra os anfitriões, especialmente devido à vantagem do México em jogar a mais de 2.200 metros acima do nível do mar — condições às quais os jogadores ingleses não tiveram tempo suficiente para se adaptar.

Henry disse, em declarações à rede “Fox Sports” reproduzidas pelo jornal britânico “Metro”: “Não quero me precipitar ao falar sobre isso, mas é preciso lidar com essa realidade. Se a Inglaterra começar a partida contra o México da mesma forma que começou o confronto de hoje, as coisas serão completamente diferentes.”

O ex-jogador do Arsenal acrescentou: “Há o fator da altitude, e também não sabemos como estarão as condições climáticas. Há uma grande diferença entre jogar em um estádio coberto e jogar ao ar livre.”

E continuou: “Se o México jogar no mesmo nível que mostrou contra o Equador, não acho que será fácil reverter o resultado contra uma equipe que ainda não sofreu nenhum gol no torneio.”

O astro francês destacou que Harry Kane continua sendo o elemento decisivo mais importante da seleção inglesa, mas ressaltou que contar apenas com ele não é suficiente, dizendo: “Todos sabemos que Harry Kane é capaz de romper qualquer defesa a qualquer momento, mas ele não pode salvar a equipe todas as vezes.”

Henry concluiu suas declarações ressaltando que a Inglaterra se beneficiou da interrupção da partida para beber água contra a República Democrática do Congo, acrescentando: “Os jogos não podem começar dessa maneira, e nem sempre você terá aquele intervalo que lhe dá a chance de se reorganizar, pois o Equador sofreu depois disso. No fim das contas, foi Harry Kane quem salvou a Inglaterra mais uma vez.”