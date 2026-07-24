Na Suíça e na Áustria, vários meios de comunicação acompanharam em direto a conferência de imprensa na manhã de sexta-feira, em Frankfurt am Main; também em Inglaterra, antiga pátria de adoção de Klopp, a imprensa seguiu tudo com muita atenção. A maior agitação foi provocada pelo aviso de Klopp: "Se vocês se comportarem mal e não deixarem a minha família em paz, eu vou-me embora!"

O Tagesanzeiger, na Suíça, titulou: "Klopp ataca eventuais resmungões." O Daily Mail, em Inglaterra, recordou durante a conferência de imprensa da "lenda do Liverpool" a discussão em torno das fotos de Julian Nagelsmann com a mulher, Lena Wurzenberger, no estágio da equipa em Winston-Salem.

Jürgen Klopp como novo selecionador da Alemanha: "Messias ou mera cosmética"

A BBC já questionava: "Messias ou mera cosmética? Klopp tem de convencer os céticos na reconstrução da Alemanha." O futebol alemão entrou numa "profunda crise de identidade" após a estrondosa eliminação no Mundial frente ao Paraguai: "Apenas três semanas depois, Klopp foi encarregado de apanhar os cacos e restaurar a outrora famosa mentalidade vencedora do país."

Também no país do campeão do mundo os meios de comunicação veem Klopp como esperança para o futebol alemão. "Agora, todos os olhares estão voltados para Klopp. A sua capacidade de construir equipas competitivas é a grande esperança de uma Alemanha que trabalha para recuperar o prestígio perdido e voltar a lutar pelos grandes títulos", escreveu o jornal desportivo espanhol Marca.





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