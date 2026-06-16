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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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O mesmo cenário de Vinícius se repete... Novo suspeito nas mãos da polícia

Vinicius Junior
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Um incidente que nada tem a ver com os jogos do Real Madrid!

A polícia espanhola prendeu um jovem torcedor do Atlético de Madrid sob a acusação de proferir insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, antes de uma partida contra o Barcelona no Estádio Metropolitano de Riad.

O incidente ocorreu antes da partida das quartas de final da Liga dos Campeões, no último dia 14 de abril.

Uma emissora de TV brasileira registrou os fatos, que também estão circulando nas redes sociais, segundo noticiou hoje o jornal espanhol AS.

A mesma fonte informou que o jovem acusado, que vestia uma camisa do Atlético de Madrid, proferiu insultos racistas como “chimpanzé” e “macaco” contra o jogador do Real Madrid, que não participava da partida.

Na sequência desses fatos, a polícia abriu uma investigação sobre o incidente.

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O detido, um jovem de 27 anos, foi localizado graças à investigação conjunta conduzida pela Unidade de Informações da Polícia Nacional de Madri e Valência, de acordo com fontes policiais que confirmaram as informações veiculadas pelo jornal “Mundo Deportivo”.

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