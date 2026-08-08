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O menino de ouro? Al-Ahly disputa com o Stuttgart e dupla inglesa a joia do Fenerbahçe

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"...vocês podem obter lucros com essa transferência"

Um dos principais talentos do Fenerbahçe entrou no radar do Al-Ahli, da Arábia Saudita, em meio a movimentações crescentes de diferentes clubes para contar com os serviços do jogador na atual janela de transferências.

Segundo revelou o jornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, o jogador em questão é o francês Siddiki Cherif, de 19 anos, que também desperta o interesse do Stuttgart, da Alemanha, depois de já ter tido seu nome ligado aos ingleses Ipswich Town e Coventry City.

O jornalista turco disse através do YouTube: "Eu disse a mesma coisa quando dei o furo pela primeira vez: vendam Siddiki Cherif sem sofrer qualquer prejuízo financeiro; aliás, vocês podem inclusive obter lucros com essa negociação".

E prosseguiu: "Já havíamos noticiado com exclusividade o interesse do Ipswich Town e do Coventry pelo jogador, e naquele dia acrescentei outra informação sobre a existência de duas propostas adicionais: uma de um clube saudita e outra do Campeonato Alemão (a Bundesliga). E revelamos há alguns dias que o clube alemão é o Stuttgart, enquanto o outro time é o Al-Ahli, da Arábia Saudita".

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O jornalista turco apontou que as recentes alterações ocorridas nos regulamentos de registro de jogadores estrangeiros e jovens na Liga Saudita Profissional transformaram Siddiki Cherif em uma espécie de "menino de ouro" e no principal alvo estratégico por lá, já que as novas regras permitem aproveitar diretamente os serviços dos elementos jovens e distribuí-los entre o time principal e as categorias de base e juvenis, o que reforça as chances do jogador de viver uma nova experiência e buscar o espaço que lhe garanta participação regular, segundo suas palavras.

E acrescentou: "E por causa da alteração desse regulamento, os clubes agora podem incluir imediatamente dois jogadores nas categorias inferiores e dois jogadores no time principal em razão da lei do jogador jovem, o que significa que os dois jogadores (jovens) atualmente presentes na maioria dos clubes (no time principal) ficarão fora dos planos (ou serão substituídos)".

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