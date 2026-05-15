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Cruzeiro v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

Traduzido por

O Memphis e o Corinthians trazem mais uma vez más notícias para Ronald Koeman

Corinthians x Barra
Corinthians
Barra
Copa do Brasil

Na madrugada de quinta para sexta-feira, Memphis Depay ainda não fazia parte da lista de convocados do Corinthians. O atacante não estava em condições físicas suficientes para jogar.

A ESPN informou na quarta-feira que o atacante da seleção holandesa faria seu retorno na quinta-feira, na partida da Copa do Brasil contra o Barra, da terceira divisão.

A emissora errou na reportagem. Memphis, que vem lutando contra uma lesão na coxa desde o início de março, ainda não estava na escalação.

No entanto, o Corinthians conseguiu vencer a partida mesmo sem Memphis. Yuri Alberto marcou aos 84 minutos, garantindo a classificação da equipe para a próxima fase da Copa.

O Corinthians tem apenas mais três partidas antes de Ronald Koeman anunciar sua convocação. Resta saber se Memphis estará em forma a tempo.

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A seleção holandesa estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho contra o Japão. Em seguida, vêm os jogos da fase de grupos contra a Suécia (20 de junho) e a Tunísia (26 de junho).


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