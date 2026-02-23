O melhor time de todos os tempos de Pep Guardiola: será este o time dos sonhos definitivo de um técnico?

Em meio a uma enxurrada de posts nas redes sociais sobre futebol, um pequeno vídeo deixou os fãs gritando, rindo e digitando freneticamente “segure minha cerveja”.

“Pep Guardiola seria capaz de montar o melhor time entre todos os outros treinadores com base nos jogadores que ele já utilizou”, afirma Ed Hindle, apresentador do FanZone da GOAL, diretamente para a câmera.

Ele não faz uma pausa para respirar.

“O melhor goleiro que já existiu... Manuel Neuer, do Bayern de Munique.”

“Um dos melhores laterais direitos que já existiu... Dani Alves.”

“Dois zagueiros centrais... Piqué e Kompany.”

“Lateral esquerdo... Philipp Lahm.”

Depois vem o meio-campo.

“Xavi, Iniesta, Busquets. Ok, não há como negar. O melhor meio-campo do mundo.”

E os três atacantes que parecem ilegais no papel:

“Lionel Messi, Robert Lewandowski e Thierry Henry.”

O apresentador se inclina, com os olhos arregalados, e solta o microfone:

“Cite um time melhor. Cite outro técnico que possa montar um time melhor do que esse.”

É isso. Sem estatísticas, sem formato de debate, apenas propaganda sem filtros de Pep envolta em 34 segundos de puro caos.

O clipe termina com esse desafio, deixando milhares de espectadores fazendo exatamente o que o apresentador queria: tentando freneticamente (e na maioria das vezes sem sucesso) citar um time titular melhor de qualquer outro técnico.

Quer você concorde ou não, uma coisa é certa: o time titular de todos os tempos de Guardiola acaba de se tornar o novo padrão na interminável discussão sobre “quem tinha os melhores jogadores”… e as respostas já estão bombando.