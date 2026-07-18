“O melhor da história”... Piqué deixa de lado suas divergências com Messi antes da final da Copa do Mundo

Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola, elogiou Lionel Messi, capitão da seleção argentina, considerando-o o melhor jogador da história, antes do confronto entre as duas seleções na final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção espanhola enfrenta a argentina amanhã, domingo, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, na final da Copa do Mundo.

Em declarações à rede “ESPN” sobre essa partida, Piqué disse: “Será uma história incrível se Messi conseguir conquistar a Copa do Mundo duas vezes consecutivas, num momento em que as pessoas não esperavam que isso acontecesse, devido à sua idade avançada”.

Ele acrescentou: “Na Espanha, já conquistamos o título em 2010, e essa foi uma das experiências mais bonitas da minha carreira; conquistar o título novamente seria algo realmente grandioso”.

Quanto à forma de marcar o craque argentino, Piqué disse: “Messi é o melhor jogador da história, e não importa se você coloca um, dois ou três jogadores para marcá-lo, porque ele vai encontrar uma maneira de dar vantagem à sua equipe, seja com um gol, um passe decisivo ou deixando um companheiro livre”.

E acrescentou: “Acho que a seleção da Espanha deve jogar do seu jeito e ser fiel ao estilo que a trouxe até aqui, que é a pressão alta, a posse de bola e o domínio da partida”.

E continuou: “Se isso acontecer, a Argentina terá mais dificuldade para manter a posse de bola, e se o Leo não estiver perto da grande área, talvez a Espanha tenha uma vantagem um pouco maior”.

As declarações de Piqué sobre Messi ocorreram apesar da relação tensa entre os dois nos últimos anos, especialmente desde a saída do astro argentino do Barcelona em 2021, quando o último acredita que o ex-zagueiro espanhol foi um dos instigadores de sua saída.

Por outro lado, o ex-zagueiro do Barcelona citou a seleção da Inglaterra, que chegou a estar à frente da Argentina por um gol, antes de recuar para a defesa, sofrer dois gols nos últimos instantes e ser eliminada da Copa do Mundo nas semifinais.

Piqué explicou: “A Inglaterra é um exemplo excelente: nos primeiros 55 ou 60 minutos, marcou o primeiro gol e dominava o jogo, antes de recuar para a defesa, e acredito que isso tenha sido um erro evidente”.

E acrescentou: “A seleção da Espanha não fará isso, pois tem um estilo de jogo definido e deve disputar a partida da maneira que conhece”.