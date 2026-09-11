Parece que a disputa por minutos em campo no lado direito do Real Madrid começou a tomar um novo rumo, depois que o marfinense Yan Diomandé se viu obrigado a esperar, no momento em que Brahim Díaz aproveitou a oportunidade e apresentou suas credenciais com força.

E cerca de um mês após sua chegada à capital espanhola, vindo do Leipzig, Diomandé, que custou 125 milhões de euros ao Real Madrid como a contratação mais cara de sua história, ainda busca sua primeira aparição no time titular.

Segundo o jornal espanhol "AS", o jogador marfinense participou até agora de 83 dos 360 minutos disputados pelo Real Madrid no Campeonato Espanhol, ou seja, apenas 23% do total de minutos da equipe, apesar das inúmeras ausências que atingiram as fileiras do time merengue.

O confronto contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões da Europa parecia uma oportunidade ideal para dar a Diomandé sua primeira participação como titular, especialmente porque seria a grande estreia do jogador que chegou a Madri em uma contratação enorme, mas José Mourinho preferiu esperar.

O técnico português disse antes da partida: "Diomandé chegou no último dia da janela de transferências, e ele precisa avançar passo a passo".

Forte disputa pelo lado direito

A missão de Diomandé não parece fácil diante da variedade de opções disponíveis para Mourinho nessa posição, depois que o lado direito sofria com uma clara escassez de elementos, antes de se transformar em uma área lotada de opções.

Arda Güler aparece à frente dos concorrentes, depois de ter começado como titular em 3 das 4 partidas em que esteve disponível, ao lado de Díaz e de Rodrygo, quando este retornar de lesão, além de Endrick.

Já Brahim Díaz teve diante da Inter sua segunda oportunidade como titular nesta temporada, aproveitando as ausências que atingiram a equipe, com destaque para Rodrygo, enquanto Endrick já havia se recuperado.

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Díaz aproveita a oportunidade

Com as inúmeras ausências que o Real Madrid sofreu em sua primeira partida na Liga dos Campeões da Europa, Mourinho decidiu escalar Brahim Díaz na posição de ponta-direita, para que o jogador marroquino tivesse uma oportunidade ideal de provar seu direito de disputar uma vaga de titular.

E, de fato, Díaz não desperdiçou a oportunidade.

No momento em que o Real Madrid recuava para suas zonas sob a pressão das tentativas da Inter de Milão, o jogador da seleção do Marrocos conseguiu desempenhar um papel decisivo e virar o rumo da partida a favor de sua equipe.

Sua marca mais evidente veio quando aproveitou a pressão imposta pelo Real Madrid perto da área da Inter, passando a bola para Kylian Mbappé, que aproveitou sua movimentação e ficou cara a cara com o goleiro antes de marcar o gol da vantagem.

Díaz poderia ter deixado o estádio Santiago Bernabéu com três assistências, não fossem os desperdícios de chances criadas por ele pelos jogadores do Real Madrid, depois de ter passado outra bola para Jude Bellingham após um destacado esforço individual, e em seguida ter deixado Mbappé de frente para o gol em uma terceira oportunidade.

E apesar de não ter completado seu saldo ofensivo, Brahim continuou a cumprir suas funções defensivas e a pressão alta, e tentou contribuir para marcar o terceiro gol do Real Madrid até sua saída de campo.

Diomandé entra tarde

E apenas 10 minutos antes do fim da partida, Mourinho decidiu escalar Diomandé no lugar de Díaz, que deixou o gramado do estádio Santiago Bernabéu em meio a grandes elogios, depois de ter sido um dos melhores jogadores do Real Madrid na partida.

Nos minutos que teve, o marfinense não conseguiu deixar uma marca clara, com exceção de algumas tentativas individuais que não se completaram da forma desejada.

E assim, mudou o cenário que parecia claro no início da temporada. No momento em que Diomandé parecia o candidato mais evidente a receber mais minutos, as circunstâncias se impuseram para colocá-lo frente a frente com Díaz em uma corrida aberta pela posição de ponta-direita.

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