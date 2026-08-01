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O marroquino Bentaic no radar de clubes franceses e do Golfo

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O Zamalek do Egito aprova sua saída?

O lateral esquerdo marroquino Mahmoud Bentayeb, destaque do Zamalek do Egito, tornou-se alvo do interesse de vários clubes europeus e do Golfo durante a atual janela de transferências de verão, após uma temporada de destaque na qual conquistou os títulos do Campeonato Egípcio e da Copa Árabe com a seleção de Marrocos, além de ter vencido o prêmio de melhor lateral esquerdo do Campeonato Egípcio.

O site francês "Foot Mercato" informou que o jogador, de 26 anos, desperta notável interesse de clubes na França e na Turquia, enquanto equipes do Golfo acompanham de perto sua situação, diante de avaliações que apontam para a possibilidade de sua transferência ser fechada por um valor entre 2 e 3 milhões de euros.

Bentayeb, oriundo do Saint-Étienne da França, conseguiu se firmar como um dos jogadores mais destacados em sua posição no futebol egípcio, graças ao seu desempenho notável ao longo da temporada passada, na qual contribuiu de forma decisiva para o Zamalek conquistar o Campeonato Egípcio após um período de jejum.

Esses múltiplos interesses refletem o valor técnico que o jogador marroquino agregou ao elenco do Zamalek, o que coloca o clube diante de uma decisão difícil entre manter seus serviços para seguir na disputa por títulos ou aproveitar as propostas financeiras apresentadas, diante da situação econômica do clube.

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