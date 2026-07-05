O Marrocos de Fez põe fim a uma espera de 41 anos e é coroado campeão do campeonato

O Marrocos Esportivo de Fez pôs fim a uma espera de 41 anos e conquistou o título do Campeonato Marroquino, após vencer o Olímpico de Dcheira por 2 a 0 neste domingo, na última rodada da temporada.
Anas El Tahiri abriu o placar aos 51 minutos, antes de Ayman El Shabani marcar o segundo gol aos 72 minutos, trazendo de volta ao “Al-Mas” o título do campeonato para a capital científica desde sua última conquista, em 1985.
Com essa conquista, o time de Fez elevou seu total para cinco títulos na história (1965, 1979, 1983, 1985, 2026), encerrando um longo período de ausência dos pódios que se estendeu por mais de quatro décadas, para assim recuperar seu lugar entre os gigantes do futebol marroquino.
Em outra partida, o Nahda Berkane encerrou sua temporada na segunda colocação, após conquistar uma vitória esmagadora sobre o anfitrião Defesa Hassani de Jdidi por 3 a 0.
Com essa vitória, o Nahda Berkane elevou sua pontuação para 57 pontos na segunda colocação, atrás do Maghreb Fez, campeão com 59 pontos.
Já o Raja encerrou a temporada na terceira colocação, após vencer o Olympique de Safi por 2 a 0, com gols de Abdullah Khafifi e Ismail Khafi.
O Exército Real ficou em quarto lugar, após o empate sem gols contra o Nahda Zamamra.