O Manchester United quer negociar com o Newcastle e pensa em um acordo de 50 milhões

O Manchester United está interessado em contratar Lewis Hall, segundo o The Athletic. O zagueiro do Newcastle United está no topo da lista dos Red Devils.

Tyrell Malacia deixará o Manchester United neste verão sem custo de transferência, e por isso o clube está em busca de um lateral-esquerdo.

Além disso, Luke Shaw, que disputou todas as partidas nesta temporada, já não é mais tão jovem. Ele também tem contrato apenas até meados de 2027.

Hall deve se tornar o novo lateral-esquerdo do clube. O zagueiro de 21 anos do Newcastle tem contrato até meados de 2029 e, portanto, custará uma quantia considerável.

De acordo com o The Athletic, Hall deve custar 50 milhões de euros, embora o Newcastle não seja obrigado a vendê-lo. O clube acaba de vender Anthony Gordon por 80 milhões de euros ao FC Barcelona, portanto, não há preocupações financeiras.

Em 2024, Hall foi contratado pelo Newcastle, vindo do Chelsea. Os Magpies pagaram 35 milhões de euros por seus serviços.

O jogador, que já disputou quatro partidas pela seleção, atuou em 31 jogos da Premier League pelo Newcastle nesta temporada. Ele marcou um gol e deu uma assistência.