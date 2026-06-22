O nome do holandês Crisêncio Summerville continua em destaque no mercado de transferências de verão, depois de se tornar um dos jogadores mais cobiçados pelos grandes clubes europeus neste momento.

Após o rebaixamento do West Ham United para a Segunda Divisão Inglesa (Championship), o clube londrino parece obrigado a analisar as ofertas apresentadas por vários de seus astros, com destaque para Sammerville, que chamou a atenção durante a Copa do Mundo de 2026 ao marcar gols decisivos, entre eles dois contra o Japão e a Suécia.

De acordo com fontes do site “CaughtOffside”, o Manchester United está considerando o ponta holandês entre suas opções ofensivas para compensar a possível saída definitiva de Marcus Rashford do Old Trafford durante a atual janela de transferências.

No entanto, a negociação não parece fácil para os Red Devils, já que o West Ham insiste em receber 50 milhões de libras esterlinas pela cessão do jogador, valor que a diretoria do Manchester United considera alto no momento, especialmente porque sua principal prioridade é a reconstrução do meio-campo.

Nesse contexto, o clube inglês continua trabalhando para contratar Matheus Fernandes, companheiro de Summerville no West Ham, que é considerado o alvo mais importante para a comissão técnica neste verão.

O interesse pelos serviços de Sammerville não se limita apenas ao Manchester United, já que os clubes italianos Napoli e Milan acompanham de perto a situação do jogador, enquanto o Paris Saint-Germain já entrou em contato com o West Ham para discutir a possibilidade de contratá-lo.

Relatos indicam que o campeão francês se prepara para apresentar uma oferta no valor de cerca de 43 milhões de libras esterlinas, além de estudar a possibilidade de fechar uma negociação dupla que inclua Sammerville e Fernandes juntos, em uma operação cujo valor total pode chegar a 130 milhões de libras esterlinas.

Por sua vez, a Roma entrou na disputa pela contratação do jogador e parece estar em boa posição para aproveitar qualquer flexibilidade que o West Ham possa demonstrar em suas exigências financeiras. Algumas fontes indicam que o clube inglês poderia concordar em vender Sammerfield por um valor entre 30 e 40 milhões de libras esterlinas, o que incentivou a diretoria do clube italiano a agir com mais seriedade.

Com o retorno da Roma à Liga dos Campeões e seu desejo de reforçar o elenco com jogadores capazes de fazer a diferença, as chances de Sammerville se transferir para a Série A parecem muito fortes, especialmente porque o jogador não deseja disputar a Championship após o rebaixamento de seu time.

Embora o contrato de Sammerfield com o West Ham se estenda até o verão de 2029, as pressões financeiras enfrentadas pelo clube, somadas ao desejo do jogador de continuar competindo nos níveis mais altos, tornam sua saída durante a atual janela de transferências uma possibilidade bastante provável.

Espera-se que as próximas semanas testemunhem uma disputa acirrada entre o Manchester United, o Paris Saint-Germain e a Roma para garantir a contratação do ponta holandês, em uma das negociações mais aguardadas da janela de transferências de verão.