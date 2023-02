O Manchester City pode ser rebaixado na Premier League por desrespeitar o fair play financeiro?

Após ser acusado pela Premier League, o City poderá sofrer restrições que passam pela perda de pontos e até o rebaixamento na competição

Depois de ser acusado de quebrar regras do fair play financeiro por mais de 100 vezes, o Manchester City corre sérios riscos de sofrer duras punições por parte da Premier League, caso a comissão independente da entidade julgar necessário, o que resultaria em perda de pontos até um possível rebaixamento de divisão.

Isto porque, segundo o regulamento da competição, a equipe, caso seja considerada culpada em relação as acusações, poderá ser punida com proibição de jogos, redução de pontos, repetição de partidas, expulsão da competição, multas, cancelamento de registro de jogadores e qualquer outra punição que a comissão da entidade apontar, segundo a seção W.51.4 do livro de regras da PL.

Diante disso, e embora a investigação possa levar anos para seu encerramento, a equipe poderá ser punida por diversas imprecisões nas receitas do clube que uma investigação preliminar da Premier League apontou.

Agora, o caso será encaminhado para uma comissão independente da Premier League, que realizará uma investigação aprofundada e, caso seja comprovadas as violações, apresentará às punições a entidade.

Segundo o The Sun, clubes da Premier League entendem que a retirada dos últimos seis títulos conquistados pela equipe causaria uma confusão desnecessária. Porém, uma multa não seria suficiente, caso seja provado as diversas irregularidades financeira e, por isso, defendem até o rebaixamento do City.

Vale destacar que, diferente do que aconteceu quando a equipe seria punida pela Uefa em julho de 2020, as regras da liga não permitem que o City apele junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), caso seja punido.