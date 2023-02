As punições que o Manchester City pode sofrer por quebrar regras financeiras da Premier League

Segundo a liga, os Citizens teriam cometido mais de 100 infrações financeiras durante nove temporadas; entenda

O Manchester City foi acusado pela Premier League de quebrar regras do fair play financeiro - mais de 100 vezes durante nove temporadas. O caso será encaminhando para uma comissão independente da liga da competição inglesa, que investigará possíveis violações do time na competição.

Em um comunicado divulgado neste segunda-feira (06), a PL confirmou que diversas acusações, entre as temporadas de 2009/10 e 2017/18, foram encaminhas a uma comissão independente após a conclusão de uma investigação que durou quatro anos.

“De acordo com a Regra W.82.1, a Premier League confirma que encaminhou hoje uma série de supostas violações das Regras da Premier League pelo Manchester City Football Club a uma Comissão sob a Regra W.3.4 da Premier League."

O Manchester City é acusado de ter violado as regras financeiras da liga que exigem "a melhor fé" na hora de declarar informações "que forneçam uma visão verdadeira e justo da posição financeira do clube". O time pode ser punido com perda de pontos, proibição para fazer novas contratações, condenação para pagar dívidas com a liga ou até mesmo expulsão da Premier League.

Ainda no comunicado, a Premier League cita uma série de violações que a equipe teria driblado durante as nove temporadas. Além disso, a entidade aponta imprecisões nas informações sobre as receitas do clube e custos operacionais.

Em relações as imprecisões, a PL indica que vai investigar supostas violações no detalhamento sobre o pagamento a técnicos da equipe, entre 2009/10 e 2012/13, além de problemas na remuneração de jogadores, entre 2010/11 e 2015/16.

Vale destacar que, ao contrário de quando o clube apelou com sucesso ao Tribunal Arbitral do Esporte sobre a proibição da Liga dos Campeões, esta opção não está disponível. As regras da Premier League impedem a intervenção do CAS nesta ocasião.

Neste momento, a comissão independente ainda será apontada pela PL, que trabalhará de forma "confidencial" até o fim das investigações. Os resultados serão publicados futuramente no site da entidade, que não se manifestará mais sobre o assunto.