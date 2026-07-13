O Liverpool vem em auxílio da KNVB e abre caminho para a chegada de Arne Slot

O Liverpool pode estar ajudando Arne Slot a se tornar o técnico da seleção holandesa, segundo o jornal De Telegraaf. Depois que o técnico de Bergentheim foi demitido em maio, ele recebeu uma indenização de milhões. Inicialmente, isso parecia constituir um obstáculo financeiro para a KNVB.

Os Reds parecem dispostos a proporcionar a Slot um bom passo adiante em sua carreira de técnico. Após sua demissão, ele manteve o direito a uma indenização substancial. O salário restante de seu contrato é pago mensalmente até o final do prazo original do contrato (2027).

Normalmente, treinadores demitidos perdem o direito a essa indenização quando aceitam um novo emprego. Segundo o jornal *De Telegraaf*, no passado eles costumavam ser indenizados pelo novo empregador, mas isso já não acontece há algum tempo.

Slot ainda teria direito a mais de dez milhões de euros por um ano sem novo empregador. Ele assinou em 2024 um contrato de três anos em Anfield e, em 2025, após ter conquistado a Premier League, recebeu um aumento salarial para sua segunda e terceira temporadas. O jornal calcula que Slot ainda tenha direito a um total de cerca de trinta milhões de euros.

Segundo fontes internas do Liverpool, o clube está disposto a complementar seu salário no primeiro ano na KNVB até o valor a que ele teria direito se estivesse no clube inglês. Com isso, o Liverpool economizaria apenas a parte que a própria federação holandesa de futebol paga a Slot.

O clube inglês de ponta considera que Slot se comportou de maneira “muito correta” quando foi demitido. Em parte devido ao título conquistado em sua primeira temporada, o Liverpool estaria, segundo relatos, disposta a ceder a ele o cargo vago de técnico da Seleção Holandesa.

Com esse arranjo, o obstáculo financeiro para a KNVB parece ter sido amplamente superado. Assim, a federação poderá nomear rapidamente um sucessor para Ronald Koeman, que deixou o cargo. Em setembro, está marcada a primeira partida das eliminatórias da Liga das Nações contra a Alemanha. Por isso, há urgência na busca por um novo técnico da seleção.