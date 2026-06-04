O Liverpool terá de pagar pelo menos 130 milhões de euros pelo sucessor de Salah

O Liverpool está em busca de um sucessor adequado para Mohamed Salah, que deixa o clube após nove temporadas de sucesso em Anfield. De acordo com o The Athletic, o quinto colocado da última temporada está seriamente interessado em contratar um ponta que atua na Bundesliga.

O gigante inglês já entrou em contato com o RB Leipzig sobre a possibilidade de contratar Yan Diomande. O atacante de 19 anos é jogador da seleção da Costa do Marfim e tem contrato na Alemanha até meados de 2030.

De acordo com o veículo de imprensa mencionado acima, o Liverpool está em melhor posição para fechar um acordo pelo jovem e talentoso ponta. As exigências pessoais do cobiçado Diomande não parecem ser um problema.

No entanto, o RB Leipzig se recusa a vender Diomande sem mais nem menos e, segundo relatos, exige um valor mínimo de transferência de 130 milhões de euros. Resta saber se o Liverpool está disposto a desembolsar tais quantias. Na temporada passada, foram gastos quase 500 milhões de euros em jogadores, mas isso não rendeu sucesso esportivo.

O Liverpool não é o único clube com interesse concreto em Diomande. O ponta também está na lista do Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, e do Manchester City.

Diomande encerrou a temporada no RB Leipzig com treze gols e dez assistências em 36 partidas em todas as competições. Em parte graças a isso, o clube alemão garantiu sua vaga na Liga dos Campeões.