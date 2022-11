O Liverpool de Klopp está em fase de reconstrução... ou declínio permanente?

Reds venceram o Ajax na última rodada da Champions e garantiram vaga nas oitavas; jogo desta terça, com Napoli, pode provar força da equipe inglesa

Para os fãs de Liverpool, foram palavras para tranquilizar, convencer e apoiar. Jurgen Klopp está em seu mais desafiador momento, o mais aficionado possível, pode-se dizer.

O problema é que os torcedores dos Reds precisam mais do que as palavras do técnico neste momento. Eles precisam de sua equipe para apoiá-los com ações, e as evidências desta temporada sugerem que o Liverpool pode não ser capaz de fazer isso. Os tempos estão mudando em Anfield, e talvez não para melhor.

Nesta terça-feira (01), o Liverpool enfrenta o Napoli em seu último jogo da Liga dos Campeões. Com os dois times classificados para as oitavas de final, esta partida pode ser vista como uma rara oportunidade de aliviar a tensão para Klopp e sua equipe, uma chance de descansar alguns atletas e tentar aproveitar a situação, livre da pressão generalizada que parece ter acompanhado praticamente todos os seus jogos nos últimos quatro anos ou mais.

Mas mesmo sendo um jogo irrelevante - apesar do embate contra o Napoli não ser qualquer coisa, dado que o Liverpool ainda tem uma chance, embora magra, de liderar o grupo - carrega um significado para o momento dos Reds.

Os holofotes estão brilhando, com questões crescentes sobre se esta é uma equipe em transição ou se está caminhando para um declínio permanente.

Não muito tempo atrás, Klopp teria respondido a tal sugestão, mas sua resposta, quando lhe fizeram aquela pergunta precisa em sua coletiva de imprensa, foi instrutiva, falando, talvez, para um sentimento de resignação de que este, de fato, é o fim de uma era em Merseyside.

"É normal, é nossa vida e é absolutamente justo fazer estas perguntas", disse ele. "Mas acho que o julgamento por isto deve vir mais tarde na temporada, ou talvez no final".

Seu raciocínio, deve ser dito, foi suficientemente sólido.

Getty Images

Klopp ainda não havia conseguido montar seu time de modo mais forte, e com as lesões que dizimaram seu elenco durante os primeiros meses da campanha - o Liverpool teve 19 jogadores lesionados até agora - as oportunidades de rotatividade, de proteger alguns jogadores e de colocar algum ritmo em outros, eram raras.

"Se você diz 'é isso' para este grupo de jogadores, ou para este treinador, eu não acho que isso seja 100% justo neste momento", acrescentou Klopp. "Você não pode julgar esta equipe, este plantel, porque nunca os tivemos disponíveis".

Mas o julgamento, justo ou não, é simplesmente o preço para um clube como o Liverpool, que trabalhou duro para se restabelecer como uma das equipes de elite do mund, e que estabeleceu padrões tão exigentes no processo.

O sucesso pode comprar crédito, mas perder jogos sucessivos do campeonato nacional para o Nottingham Forest e para o Leeds é uma maneira segura de trazer um exame minucioso, e o desempenho do Liverpool geralmente nesta temporada tem sido muito abaixo do que Klopp, ou seus torcedores, esperariam ou exigiriam.

"Estamos todos lá fora para sermos julgados; técnico e jogadores", disse Klopp na segunda-feira. "É assim que é a vida no futebol profissional. Mas se você quer sair de alguma coisa, antes de tudo você tem que passar por isso, e é isso que estamos fazendo".

"É um momento difícil, sem dúvida, e ninguém está aqui voando como se tudo fosse ótimo, mas só há uma maneira de enfrentá-lo: ir em frente." 'Ir em frente', é claro, é mais fácil dizer do que fazer quando sua confiança - e a estrutura de sua equipe - é tão frágil quanto a de Liverpool parece estar neste momento.

Getty

Napoli, com seis pontos de vantagem no topo da Série A e com cinco vitórias em cinco partidas disputadas na Liga dos Campeões, incluindo uma goleada por 4 a 1 sobre os Reds, na Itália, representa um adversário tão perigoso quanto eles poderiam desejar. Afinal, se Brenden Aaronson e Rodrigo Moreno podem causar confusão em Anfield e sair com os pontos, então o que Victor Osimhen, Piotr Zielinski e o brilhante Kvicha Kvaratskhelia podem fazer?

Por outro lado, o Liverpool tem se saído melhor sob Klopp de costas para a parede, quando estão zangados e magoados e procuram provar sua força, e seria uma surpresa se não víssemos uma reação positiva na terça-feira às 17h (de Brasília).

Klopp foi inequívoco quando lhe perguntaram o que ele queria ver pelo seu lado acima de tudo. "Luta!" foi sua resposta, antes de oferecer uma visão sobre o tipo de abordagem que Liverpool fará contra a equipe de Luciano Spalletti.

"Nós sabemos o tamanho do campo", disse ele. "Temos que vencer desafios, e tudo começa com a vitória do primeiro desafio. Celebre-o nas arquibancadas e em campo, não correndo por aí, apenas sentindo-o. Esse é o primeiro passo na direção certa, e depois ir a partir disso."

"Estou pronto para isso, e as pessoas depois do jogo (contra o Leeds) me deram o sinal de que também estão prontas para isso".

"Não foi a volta mais longa de apreciação que já tivemos, mas quando ouvimos as pessoas cantando você percebe que é realmente especial, então vamos partir daí".

Getty

Este foi o clássico Klopp, marcando exatamente o tom certo na hora certa, sem esconder. Ele sabe que ele, tanto quanto seus jogadores, está sob pressão e que o mundo está se emborrachando em sua direção, procurando por rachaduras na fachada.

Aqui, ele saiu balançando. "Não vamos parar de brigar", disse ele. "Eu não li nada, mas provavelmente tudo será julgado a meu respeito agora, o que é absolutamente bom".

"As pessoas olham para mim e dizem 'ele parece cansado' ou o que quer que seja. Eu não estou. Eu não posso dar essa desculpa. Meu trabalho não é só estar aqui quando o sol está brilhando e alguém nos dá um troféu. Meu trabalho é estar lá quando temos que passar por um período realmente difícil também, e eu farei isso, com tudo o que tenho, e ainda mais se possível".

Exatamente o que os fãs do Liverpool queriam ouvir, você teria que dizer. Eles ainda estão apaixonados por seu treinador, como diz a canção, e podemos esperar que os Kop, como sempre fazem, se juntem a Klopp e seus jogadores em sua hora de necessidade.

A questão maior é se esta equipe pode responder a esse apoio, superar suas lutas e oferecer alguma segurança de que dias melhores estão por vir. Pode ser agora ou nunca.