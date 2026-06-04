O Liverpool age com rapidez e apresenta o novo técnico, Arne Slot

Andoni Iraola é o novo técnico do Liverpool, conforme anunciado oficialmente pelo gigante inglês. O espanhol de 43 anos é o sucessor de Arne Slot, que foi demitido, e assinou contrato de duas temporadas em Anfield.

O Liverpool anunciou no último fim de semana que Slot deixaria o clube, apesar de ter contrato válido até meados de 2027. O holandês levou os Reds, em seu ano de estreia, ao 20º título nacional da história do clube. A segunda temporada foi muito decepcionante, o que levou à decisão de encerrar a parceria.

O quinto colocado na Premier League da última temporada agiu rapidamente e iniciou as negociações com Iraola. O técnico espanhol já havia decidido deixar o Bournemouth após três temporadas e agora assume o lugar de Slot no Liverpool.

Iraola causou grande impressão no Bournemouth com seu estilo ousado de jogar e o sexto lugar como presente de despedida. Com isso, o clube do sul da Inglaterra disputará a fase de grupos da Liga Europa na próxima temporada.

“Estou extremamente entusiasmado, realmente muito entusiasmado”, declarou Iraola no site do clube. “Porque, claro, você conhece o Liverpool; sabe que é um grande clube, um clube gigantesco, um dos maiores do mundo. Mas quando você sente isso por dentro e conhece melhor o clube, sempre achei que fosse um clube especial.”

“Não é preciso muito para se sentir atraído pelo Liverpool. Liverpool é Liverpool. Mas, claro: o ambiente, a torcida, o clube, os jogadores, a oportunidade de treinar jogadores de ponta, a chance de disputar títulos… Acho que não poderia ser mais atraente do que isso. É difícil encontrar algo assim. Por isso, estou muito ansioso para começar.”

O novo técnico do Liverpool já trabalhou no AEK Larnaca, no CD Mirandés e no Rayo Vallecano, que recentemente perdeu a final da Conference League para o Crystal Palace (1 a 0). O ex-meio-campista tem sete partidas pela seleção espanhola em seu currículo.

Cabe a Iraola levar o Liverpool de volta ao topo da Inglaterra. Ele sabe, pelo menos, que seu novo clube disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada, graças ao quinto lugar conquistado.