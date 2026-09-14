Em uma rodada que expôs as fraquezas dos dois gigantes da Espanha, Real Madrid e Barcelona conquistaram vitórias parecidas no roteiro, mas diferentes na mensagem, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol.

O Merengue superou o Rayo Vallecano por 4 a 1 no Bernabéu, enquanto o Barcelona bateu o Levante por 4 a 2 fora de casa, mas ambas as equipes viveram um sofrimento inesperado que quase lhes custou caro.

Em Madri, depois de o time abrir três a zero, veio o gol de Camello para deixar o placar em 3 a 1 e abrir as portas para um cenário assustador, já que os comandados de Mourinho desperdiçaram chances claras e deixaram Courtois sozinho para conter os ataques do Rayo, antes que a torcida do Bernabéu vaiasse a acomodação dos jogadores, até que Mbappé resolvesse a questão com um quarto gol nos acréscimos.

Em Valência, a cena se repetiu com o Barcelona, que vencia com facilidade por 3 a 0 o Levante no estádio Ciutat de València, antes de os donos da casa diminuírem para 3 a 2 e pressionarem com toda a força, não fosse um toque técnico decisivo de Adame que deixou o placar em 4 a 2.

Essa semelhança no sofrimento levou Javi Herráez, repórter da rádio "Cadena SER" especializado no Real Madrid, a defender a torcida do Bernabéu no programa de rádio "Carrusel Canalla", afirmando que entende perfeitamente as vaias quando o time relaxa dentro de campo.

Herráez disse: "A torcida está incomodada porque o Barcelona apresenta um futebol maravilhoso e vai continuar assim; as coisas correram muito bem com o Flick, e parece que ele tem um grande número de jogadores. Acredito que o Real Madrid vai apresentar um bom futebol, mas será difícil porque o time perde a concentração".

Ele explicou que as vaias começaram logo após o gol de Sergio Camello, que deixou o placar em 3 a 1, e ficaram mais intensas após as defesas de Courtois, acrescentando: "O time carece de consistência e coesão, e vão adquirir isso com o tempo. Não há problema nas vaias; é algo que beneficia os jogadores, porque os elogios os enfraquecem".

Para transmitir sua mensagem, Herráez citou um lance que considera "essencial" para o Real Madrid, ocorrido quando o Barcelona vencia por 3 a 0 o Levante. Naquele momento, Flick tirou Lamine Yamal, e Raphinha passou para a ponta direita e, em seguida, disparou de volta para a defesa com toda a força, aproveitando a vantagem de sua equipe, o que levou seu companheiro Eric García a aplaudi-lo calorosamente pela bola.

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Herráez encerrou sua fala afirmando: "É um exemplo perfeito do que representa o Barcelona e da filosofia deste time. E o mesmo vale para o Paris Saint-Germain ou o Bayern de Munique: somos onze jogadores, viemos para trabalhar, correr e jogar. Se os jogadores do Real Madrid entenderem isso, o time terá dado um passo à frente".