O jovem prodígio esquecido: por que Roony Bardghji desapareceu dos planos de Hansi Flick para o Barcelona

Os números são desanimadores para o jogador internacional de 20 anos. Nas 12 partidas que o Barcelona disputou desde o início do ano, Roony participou em apenas cinco. Ainda mais preocupante é a distribuição do seu tempo de jogo: ele acumulou apenas 160 minutos em campo, de um total possível de 500 em todo o ano civil. Para um jogador do seu calibre e potencial, a falta de envolvimento durante um início “frenético” de 2026 sugere uma desconexão significativa entre sua forma atual e as exigências da equipe principal.

Um padrão recorrente de inatividade

Esta não é a primeira vez que o sueco é relegado ao papel de espectador nesta temporada. Uma seca semelhante ocorreu entre 9 de novembro e 2 de dezembro, quando ele não conseguiu registrar um único minuto de ação contra Celta Vigo, Athletic Club, Chelsea, Alaves e Atlético de Madrid. Embora ele tenha recuperado brevemente uma vaga na rotação após esse período, chegando a ganhar duas partidas como titular, o ímpeto evaporou completamente. O “ato de desaparecer” está se tornando uma tendência preocupante para um jogador que precisa de minutos consistentes para continuar seu desenvolvimento em um dos ambientes mais exigentes do mundo.

Mesmo quando entra em campo, suas participações têm sido fugazes. Nas recentes partidas contra o Real Oviedo e o Mallorca, ele ficou restrito a pouco mais de dez minutos por jogo, servindo essencialmente como um substituto no final da partida, em vez de uma opção tática genuína. Para Roony, a luta para voltar ao time é ampliada pelas altas apostas da atual campanha do Barça, onde cada ponto e cada partida da copa parecem uma encruzilhada para o projeto em evolução de Flick na Catalunha.

O problema Lamine Yamal

O elefante na sala para Roony é a ascensão meteórica e inegável de Lamine Yamal. Ocupando a mesma posição preferida na ala direita, Yamal tornou-se um pilar intocável do time titular do Barcelona. O jovem prodígio nascido em Mataro é um fenômeno que raramente descansa, com Flick escalando-o mesmo em partidas da Copa del Rey, onde normalmente se esperaria uma rotação. Enquanto Yamal continuar a destruir as defesas adversárias, o caminho para a escalação titular permanecerá efetivamente bloqueado para o jovem sueco.

O desafio de competir com Yamal ficou perfeitamente ilustrado durante a recente derrota na Copa del Rey para o Atlético de Madrid, onde o adolescente continuou sendo o ponto focal do ataque, mesmo diante da forte pressão do time de Diego Simeone. Roony está ciente da hierarquia e, para seu crédito, o jogador nunca expressou suas frustrações publicamente. Flick, por sua vez, continua elogiando o sueco em coletivas de imprensa, afirmando que ele continua sendo um membro valioso do time, apesar da falta de evidências em campo.

Obstáculos estratégicos e rumores de transferência

Além da competição interna, os interesses estratégicos do Barcelona no mercado de transferências também lançam uma longa sombra sobre os jogadores secundários do elenco atual. O clube está constantemente ligado a reforços de elite para fortalecer seu ataque, reduzindo ainda mais o espaço disponível para o desenvolvimento de talentos. O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, recentemente abordou os rumores sobre um desses alvos, afirmando: “Julian é um jogador sob contrato com o Atlético de Madrid e está feliz. Ninguém do Barça nos contactou oficialmente sobre a sua contratação, e é tudo o que há a dizer.”

Apesar da postura firme de Cerezo, o simples fato de o Barça estar observando atacantes de classe mundial como Julian Alvarez destaca a dificuldade que Roony enfrenta. Para manter seu status no Estadi Olimpic, ele precisa provar que pode ser uma alternativa viável aos titulares. No momento, ele está em um impasse, esperando por uma lesão ou uma queda drástica no desempenho dos jogadores à sua frente para ter uma oportunidade que parece cada vez mais distante a cada semana que passa.

Rigidez tática de Flick sob fogo cruzado

A falta de rodízio e a omissão contínua de jogadores como Rooney começaram a atrair críticas, especialmente quando os resultados não são favoráveis ao Barcelona. Após a pesada derrota na primeira partida das semifinais da Copa del Rey, Flick enfrentou questionamentos sobre seu sistema e sua dependência de um grupo central de jogadores. O técnico foi forçado a defender suas escolhas, admitindo: “Não jogamos bem. Temos que ir para o segundo jogo. Será muito difícil, mas vamos lutar. Conversamos no intervalo sobre as diferentes situações e que deveríamos jogar melhor. Não vimos o time que eu queria ver no primeiro tempo. Pergunto por que é impedimento. Não sei o que eles decidiram. Temos que aceitar, mas não concordo.”

A frustração de Flick é evidente, mas sua relutância em recorrer a Roony durante esses momentos de crise sugere uma falta de confiança na preparação atual do jogador. Com a partida de volta no Camp Nou se aproximando e a disputa pelo título esquentando, o técnico alemão mantém sua posição. Para Roony Bardghji, o desafio continua simples, mas incrivelmente difícil: encontrar uma maneira de se tornar indispensável durante os poucos minutos que lhe são concedidos ou enfrentar um futuro em que seu “desaparecimento” se torne uma característica permanente de sua carreira no Barcelona.