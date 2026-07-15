“O item proibido”... Michael O’Lisi corre o risco de ser preso após a Copa do Mundo

Uma reportagem divulgada hoje, quarta-feira, informou que Michael Olisi, astro da França, corre o risco de cumprir pena de prisão de 3 anos, após o fim da campanha dos Bleus na Copa do Mundo de 2026.

A França perdeu para a Espanha por 2 a 0 ontem, quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo, e disputará a partida pelo terceiro lugar no próximo sábado, antes de deixar os Estados Unidos.

O jornal “The Sun” informou que Michael Oulissi foi visto carregando um item proibido pelas autoridades francesas em seu armário na Copa do Mundo.

É melhor que ele se livre disso antes de deixar os Estados Unidos, já que qualquer pessoa flagrada tentando contrabandeá-lo pela alfândega francesa pode pegar até três anos de prisão.

Para esclarecer, uma das formas preferidas por muitos jogadores de futebol para relaxar após um torneio exaustivo é o uso de sachês de nicotina para uso bucal, que são legais nos Estados Unidos.

Olisé foi flagrado colocando esses sachês em seu armário de roupas em uma foto publicada no Instagram antes da partida das oitavas de final contra o Paraguai, em 4 de julho.

Mas elas não o acompanharão até a França, se esse for seu próximo destino, já que o produto foi recentemente proibido lá.

Desde 1º de abril, as autoridades francesas proibiram totalmente as sachês de nicotina para uso bucal sem tabaco.

Essas sachês, que são colocadas sob o lábio, tornaram-se populares entre os jogadores de futebol, que as utilizam para se manterem alertas, lidarem com a pressão de grandes partidas e, depois, relaxarem.

Especialistas afirmam que elas são muito menos prejudiciais do que o tabagismo e são legais na maior parte do mundo.

Oulissi foi um dos jogadores de destaque na Copa do Mundo deste verão, tendo dado cinco assistências, mas não conseguiu inspirar a seleção francesa contra a forte equipe espanhola em Dallas.

O ex-jogador do Crystal Palace tem nacionalidade francesa por parte de mãe, que é francesa de origem argelina, mas sua residência principal fica perto de Munique.

Oulissi, que também poderia ter jogado pela Argélia, Nigéria ou Inglaterra em nível internacional, cresceu no oeste de Londres, mas passava as férias de infância visitando sua família na França.